Spitzenkandidat Weber im Europawahlkampf Ab jetzt ohne Kumpel Kurz

Eine angenehme Eigenschaft von Manfred Weber ist, dass er beim Schummeln sein schlechtes Gewissen nicht verbergen kann. Weber hat die Sicherheitskontrolle am Flughafen in Budapest passiert, nun telefoniert er pausenlos. Eben hat er Viktor Orbán unter vier Augen getroffen, mehr als zwei Stunden lang ging es um die Frage, ob Orbáns Partei wegen ihrer EU-kritischen Haltung in der Europäischen Volkspartei (EVP) bleiben kann oder nicht.

Man würde gern mehr darüber wissen, wie der Treff verlaufen ist, doch als Weber das Telefon kurz weglegt, sagt er: "Ich kann jetzt nicht, ich muss einen Vermerk lesen." Dann zückt er erneut sein Smartphone und tut so, als überfliege er ein wichtiges Dokument. Es ist ihm sichtlich unangenehm, aber das Problem mit Orbán ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelöst, und jedes Wort jetzt könnte falsch sein.

Wie halten es Europas Christdemokraten mit der Rechten?

Die Frage verfolgte Manfred Weber im Europawahlkampf spätestens seit seinem Besuch bei Orbán Mitte März. Weber, 46, gelernter Umweltingenieur, stellvertretender CSU-Chef und in den vergangenen fünf Jahren Vorsitzender der größten Fraktion im Europaparlament, will Kommissionspräsident werden und damit Chef der mächtigsten Behörde in der EU. Der Mann aus Wildenberg in Niederbayern wäre der erste Deutsche auf diesem Posten seit über 50 Jahren.

Weber weiß, dass von ihm eine Antwort erwartet wird: Soll die EVP auf klare Kante setzen und sich scharf von den Rechten abgrenzen? Oder soll sie die Rechten hofieren und einzuhegen versuchen, so wie Sebastian Kurz, der damit in Österreich soeben brachial gescheitert ist?

Weber, das muss man ihm lassen, hielt den zweiten Weg immer für falsch. Als die CSU im vergangenen Frühsommer gegen Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik die Machtprobe suchte und zeitweise sogar damit drohte, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag platzen zu lassen, mahnte der CSU-Mann zur Zurückhaltung. Webers Linie: Wer Populisten hinterherrennt, verliert am Ende. Das galt auch für seine bayerische CSU, die bei der Landtagswahl im vergangenen Oktober auf unter 40 Prozent sackte.

Und im Europaparlament stimmte Weber im vergangenen September dafür, ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn in Gang zu setzen, da war das Verhältnis der EVP zu Orbán noch längst nicht so zerrüttet, wie bei Webers Besuch in Budapest.

Dragan Tatic/ Bundeskanzleramt/ DPA Manfred Weber mit seiner Frau Andrea, Sebastian Kurz mit seiner Freundin Susanne Thier

Bei einem anderen EVP-Parteifreund unterließ Weber allerdings jede Distanzierung. Die Rede ist von Kurz, der in Wien bis vor kurzem mit der rechtsnationalen FPÖ regierte. Österreichs Kanzler und der Spitzenkandidat Weber, das ungleiche Duo war im Europawahlkampf unzertrennbar. Gleich zu Jahresbeginn brach Weber zum Neujahrskonzert nach Wien auf, einer der seltenen Termine, bei denen seine Frau dabei war. Kurz revanchierte sich, indem er später dem CSU-Wahlkampfauftakt in Straubing zu ein bisschen Glanz verhalf.

Kurz schwärmt von Webers Bodenständigkeit. Endlich ein Brüsseler Politiker, der nicht abgehoben über der Wirklichkeit in den Mitgliedsstaaten schwebt. Sondern einer, der etwa verstand, dass die Flüchtlingsroute auf dem Balkan geschlossen werden musste. Weber wiederum gefällt an Kurz, wie er es trotz der FPÖ geschafft hat, Österreich auf proeuropäischen Kurs zu halten, jedenfalls sieht Weber das so. Kurz und Weber, so sehen sie beide das, sind die neue Generation in der angestaubten EVP.

Kaum wetterte Griechen-Premier Alexis Tsipras beim EU-Gipfel im rumänischen Sibiu gegen Weber, eilte Kurz vor die Kameras und nahm seinen Kumpel aus Bayern in Schutz. Der revanchierte sich mit freundlichen Tweets, die Kurz in der Strache-Affäre als entscheidungsstarken Regierungschef lobten.

Monatelanges Chaos könnte drohen

Wie der Mischmasch-Kurs der EVP-Parteien beim Wähler ankommt, wird sich Sonntagabend zeigen. So wie es aussieht, wird die Europäische Volkspartei erneut stärkste Kraft im Europaparlament werden, allerdings dürfte der Vorsprung vor den Sozialdemokraten am Ende nicht allzu üppig ausfallen. Die großen Sieger des Wahlabends könnten vielmehr Matteo Salvini und Marine Le Pen heißen. Die Folge wäre ein zersplittertes Parlament und womöglich monatelanges Chaos in Europas Legislative.

Mindestens so problematisch für Webers Ambitionen ist, dass viele Staats- und Regierungschefs wild entschlossen sind, den CSU-Mann als Kommissionschef zu verhindern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwa findet keinerlei Gefallen daran, einen Mann als Kommissionspräsident zu unterstützen, zu dessen Parteienfamilie noch immer Orbáns Fidesz gehört (die Mitgliedschaft ist suspendiert).

Orbán wiederum ärgert sich über Webers Distanzierung und hat schon mal klar gemacht, dass der CSU-Mann mit seiner Stimme keinesfalls rechnen kann. Auch im gewohnt selbstbewussten Brüsseler Beamtenapparat gibt es wenig Sympathie für Weber: Dieses Landei als Chef der mächtigen EU-Kommission? Soweit kommt's noch.

Wer antritt, was sie wollen Europäische Volkspartei (EVP) - EVP-Fraktion



Die EVP ist das größte europäische Parteienbündnis und umfasst 80 christlich-demokratische und konservative Parteien aus 42 Ländern, darunter auch CDU und CSU. Die Fraktion der EVP war im vergangenen EU-Parlament die größte mit zuletzt 216 Mandaten, darunter sind 34 deutsche Abgeordnete der Union. Die größten Chancen auf die Kommissionspräsidentschaft hat derzeit ihr deutscher Spitzenkandidat und Fraktionschef Manfred Weber (CSU).



Sein Wahlkampf wurde durch seinen zunächst zögerlichen Umgang mit der zur EVP gehörenden Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán geprägt. Ende März wurde Fidesz dann doch noch von der EVP suspendiert. Übrigens werden auch seinem europäischen Parteikollegen Michel Barnier Ambitionen auf die Kommissionspräsidentschaft nachgesagt. Der Franzose hat sich als EU-Brexit-Unterhändler einen Namen gemacht. Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) - ALDE-Fraktion



Die ALDE bildet mit der Europäischen Demokratischen Partei zusammen die namensgleiche ALDE-Fraktion. Darin versammelt sind die liberalen Parteien der EU-Länder. Sie bestand zuletzt aus 69 Abgeordneten, darunter drei FDPler und eine Vertreterin der Freien Wähler aus Deutschland. Die Fraktion soll nach der Wahl durch die Wahlliste Renaissance von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verstärkt werden.



Die ALDE lehnt das Spitzenkandidatenmodell ab, weil es keine transnationalen Wahllisten gibt. Stattdessen nominierte sie ein "Team Europe" mit sieben Kandidaten, darunter die beliebte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager (im Bild), die ebenfalls als mögliche Kandidatin für die Kommissionspräsidentschaft gesehen wird, und der Spitzenkandidat von 2014, Guy Verhofstadt. Die deutsche FDP-Spitzenkandidatin Nicola Beer verstärkt das Team. Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) - S&D-Fraktion



Für den Zusammenschluss aus 33 sozialistischen, sozialdemokratischen und demokratischen Parteien und Arbeiterparteien (darunter die SPD) kandidiert der Niederländer Frans Timmermans. Der wohl stärkste Konkurrent Manfred Webers ist seit 2014 erster Vizepräsident der Europäischen Kommission. In seinen Aufgabenbereich fallen Rechtstaatlichkeitsverfahren der Kommission, wodurch er sich bei Rechtspopulisten in Ungarn und Polen unbeliebt gemacht hat. Die SPE gehört im Parlament zur S&D-Fraktion, der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten. Diese stellte zuletzt 185 Abgeordnete inklusive 27 SPD-Mandatsträgern. Europäische Grüne Partei (EGP) - Grüne/EFA-Fraktion



In der EGP sind 39 grüne Parteien aus ganz Europa organisiert. Zusammen mit regionalistischen und autonomistischen Parteien bildeten sie im letzten Parlament die Fraktion Grüne/Europäische Freie Allianz (EFA) mit 52 Mandaten. Elf deutsche Grüne zählten dazu. Im November 2018 kürte die Partei ein Spitzenkandidatenduo. Ska Keller (im Bild) von den deutschen Grünen wurde erneut aufgestellt, sie war schon 2014 Spitzenkandidatin. Mit ihr geht der Niederländer Bas Eickhout ins Rennen. Allianz der Konservativen und Reformer in Europa (AKRE) - EKR-Fraktion



Die AKRE wurde 2009 gegründet und ist ein Zusammenschluss aus mehr als 30 nationalen Parteien, unter ihnen auch EU-Skeptiker. Die britischen Konservativen und die polnische Regierungspartei PiS gehören zu dieser Familie, in der die Souveränität der Nationalstaaten eine große Rolle spielt. Seit der Wahl 2014 stellt die AKRE mit 77 Sitzen den größten Teil der drittgrößten Fraktion (EKR) im EU-Parlament. Darunter sind sechs deutsche Abgeordnete, etwa der Ex-AfD-Chef Bernd Lucke. Ihr Spitzenkandidat ist gleichzeitig der Präsident der Partei, der Tscheche Jan Zahradil (im Bild). "Europäische Linke" - GUE/NGL-Fraktion



27 Parteien aus dem linken und alternativen Spektrum gehören dieser Parteifamilie an. Vorsitzender der europäischen Linken ist ein alter Bekannter: Gregor Gysi. Im EU-Parlament bilden sie mit den Nordischen Grünen Linken die Fraktion Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL). Zuletzt hatte diese Fraktion 52 Mandate, davon kamen sieben der acht deutschen Vertreter von der Linkspartei. Die Linken haben als Spitzenkandidaten eine Doppelspitze nominiert: die Slowenin Violeta Tomic (im Bild) und den gebürtigen Spanier Nico Cué. Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit (MENL) - ENF-Fraktion



Die Partei Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit (MENL) wurde 2014 gegründet. Ihr gehören derzeit neun europäische Parteien an, die als rechtskonservativ, rechtspopulistisch, nationalistisch und euroskeptisch gelten. Dazu gehören der französische Rassemblement National (RN) - vormals Front National - von Marine Le Pen, die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und die italienische Lega von Vizepremier Matteo Salvini. Ein Spitzenkandidat wurde bislang nicht bestimmt. Im Europaparlament sind die 29 Abgeordneten der MENL-Parteien in der Fraktion Europa der Nationen und Freiheit (ENF) vertreten, darunter aus Deutschland der ehemalige AfDler Marcus Pretzell (im Bild).

Umso schlimmer, dass Webers engagiertester Mitstreiter Kurz nun auszufallen droht. Am Freitagnachmittag musste er seinen Auftritt bei Webers Wahlkampffinale in letzter Minute absagen. Eigentlich war der Termin als Höhepunkt des Kurz-Weber-Spektakels gedacht gewesen. Schlimmer noch: Selbst wenn er im Amt bleibt, dürfte seine Kraft, seinen Kumpel in den nächsten Wochen in Brüssel mit durchzuboxen, arg geschrumpft sein.

Schwur in der Basketballhalle

Wenn die Staats- und Regierungschefs am Dienstagabend ihre Beratungen die künftigen EU-Personalien starten, liegt Webers Schicksal daher mehr denn je in den Händen einer Frau, die weder als glühende Anhängerin der Spitzenkandidatenidee geschweige denn des österreichischen Kanzlers gilt - Angela Merkel.

Immerhin, die Kanzlerin schätzt Weber, auch weil er anders ist als Kurz. Seit er im vergangenen November als Spitzenkandidat nominiert wurde, duzen sich Merkel und Weber sogar. Beim Wahlkampfabschluss in München machte sie zudem sehr klar, dass sie sich "dafür einsetzen" werde, Weber als Kommissionspräsidenten durchzusetzen, "mit allem, was ich kann". Zuletzt hat Merkel zudem ihre Unterstützung für den CSU-Mann in Zagreb für Ihre Verhältnisse sehr deutlich ausgedrückt.

Weber steht am vergangenen Samstagabend in Zagreb auf der Bühne einer Basketballhalle; er legt eine Art Schwur ab. "Die Rechtspopulisten im Europaparlament werden keine Rolle bei mir als Kommissionspräsidenten spielen", sagt er. "Ich werde gegen all diejenigen kämpfen, die das Europa zerstören wollen, das wir aufgebaut haben."

Der Mann, daran gibt es keinen Zweifel, hat sich entschieden. Auf die Stimmen der Europaabgeordneten Viktor Orbáns will er bei der Wahl als Kommissionspräsident verzichten.

Ob das reicht?