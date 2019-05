+++ Newsblog zu den Wahlen +++ Neuwahlen in Griechenland

Europawahl Montag 27.5. 5/27/19 7:14 AM Oliver Kaever Die Grünen haben sich laut ihrem EU-Spitzenkandidaten Sven Giegold noch nicht auf einen Favoriten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten festgelegt. "Wir reden jetzt erst mal über die Inhalte", sagte Giegold im ARD-Morgenmagazin und forderte unter anderem ein Umdenken bei den Agrarsubventionen. Europawahl Montag 27.5. 5/27/19 7:13 AM Oliver Kaever In Italien kündigt Vize-Ministerpräsident Luigi Di Maio nach kräftigen Verlusten seiner 5-Sterne-Bewegung bei der Europawahl an, auf eine Kabinettsumbildung zu verzichten. Die Stimmenverluste führt er auf die niedrige Wahlbeteiligung zurück. Seine Partei sei bereit, mit dem rechtspopulistischen Koalitionspartner Lega über Steuererleichterungen und Mindestlohn zu reden. Die Lega hatte bei der Europawahl kräftig gewonnen und wurde stärkste Kraft. Europawahl Montag 27.5. 5/27/19 7:08 AM Oliver Kaever Die SPD hat ihre für Montagvormittag geplante Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Europa- und Bremen-Wahl kurzfristig verschoben. Der Termin werde von 11.15 Uhr auf 13.45 Uhr verschoben, teilte die Partei am Morgen mit. Gründe wurden nicht genannt. Europawahl Montag 27.5. 5/27/19 7:04 AM Oliver Kaever In Griechenland wird es Neuwahlen geben, aller Voraussicht nach schon am 30. Juni. Nach der schweren Europawahl- Schlappe der linken Regierungspartei Syriza hat Ministerpräsident Alexis Tsipras am Sonntagabend angekündigt, einen entsprechenden Antrag beim Präsidenten der Republik zu stellen. Normalerweise wäre erst im Herbst gewählt worden. Der Regierungschef zieht damit die Reißleine, nachdem die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) seine linke Partei Syriza bei der Europawahl um 9 Prozentpunkte übertrumpft hatte. Zwar hat Tsipras nach ersten amtlichen Hochrechnungen mit 23,9 Prozent nur 2,7 Prozentpunkte gegenüber der EU-Wahl 2014 eingebüßt, doch Oppositionschef Kyriakos Mitsotakis konnte mit 33,3 Prozent punkten (2014: 22,7 Prozent). Würde Tsipras den ursprünglich vorgesehenen Wahltermin im Oktober abwarten, könnte seine Niederlage noch höher ausfallen. Show more Tickaroo Liveblog Software