Europaparlament nach der Wahl "Das Monopol der Macht ist gebrochen"

Was wurde vor dieser Europawahl nicht alles an die Wand gemalt. Die Rechtspopulisten, so hieß es, könnten einen rauschenden Wahlsieg feiern, sich sodann im Europaparlament vereinigen und so die gesamte EU größtenteils lahmlegen. Die Angst war so groß, dass zwischenzeitlich selbst ein abgehalfterter Politikberater aus den USA namens Steven Bannon zum Gottseibeiuns der europäischen Politik avancieren konnte.

Fest steht nun: Der große Rechtsruck ist ausgeblieben, was womöglich auch mit der verblüffend hohen Wahlbeteiligung zu tun hat. Sie lag EU-weit bei 50,5 Prozent, dem höchsten Wert seit 25 Jahren, in Deutschland sogar bei 61,5 Prozent. Stattdessen bekommt die EU es mit einem ganz anderen Sachverhalt zu tun: Eine Große Koalition ist nicht mehr möglich, das Regieren wird komplizierter - womöglich aber auch veränderungsfreudiger.

Mäßige Gewinne bei Rechtspopulisten

Rechtspopulisten und Nationalisten haben in manchen EU-Ländern zwar starke Ergebnisse eingefahren:

In Frankreich konnte Marine Le Pen mit ihrem Rassemblement National 23 Prozent holen und damit knapp an der En-Marche-Partei von Präsident Emmanuel Macron vorbeiziehen.

In Italien bekam die rechte Lega von Innenminister Matteo Salvini zwischen 27 und 31 Prozent der Stimmen.

In Großbritannien wurde die Brexit-Partei von Nigel Farage mit laut Prognosen 31 Prozent stärkste Kraft.

In Polen und Ungarn konnten die autoritären Regierungsparteien PiS und Fidesz ihre Positionen behaupten.

Anderswo aber schnitten die Rechtspopulisten schlechter ab als erwartet. Die AfD kam nur auf 10,5 Prozent, auch in Finnland und Dänemark blieben die Rechten hinter den Erwartungen zurück. In Österreich lag die FPÖ - zumindest leicht - unterhalb der letzten Umfragewerte; sie kam auf 17,5 Prozent. Insgesamt fiel der Zuwachs der Rechtspopulisten und Nationalisten eher moderat aus: Von den 751 Sitzen des Europaparlaments werden sie künftig etwa 20 mehr als bisher besetzen.

OLIVIER HOSLET/ EPA-EFE/ REX EU-Parlament in Brüssel: Keine Mehrheit mehr für eine Große Koalition

Wichtiger für die Geschicke der EU ist etwas anderes: die Zersplitterung der Mitte. Wenn die Wahl eines war, dann dies: eine Absage an die Große Koalition.

Nach letzten Prognosen des EU-Parlaments werden die christdemokratische EVP 36 und die sozialdemokratische S&D-Fraktion 33 Sitze verlieren.

Zusammen kommen sie dann nur noch auf 332 Sitze - weit entfernt von einer Mehrheit und jener informellen Großen Koalition, die lange Jahre in Brüssel herrschte.

Stark zugelegt haben dagegen die Grünen (von 52 auf 68 Sitze) und die Liberalen, die dank des Bündnisses mit Macrons En Marche zur drittstärksten Kraft mit voraussichtlich 105 Sitzen wurden.

Das Regieren in der EU, so viel scheint klar, wird damit komplizierter. Zumal von einer Fraktionsdisziplin, so wie sie etwa aus dem deutschen Bundestag bekannt ist, im EU-Parlament keine Rede sein kann.

Es wird mehr Streit geben

Selbst wenn sich eine Koalition mit einer rechnerischen Mehrheit finden sollte, wäre insbesondere bei brisanten Themen keinesfalls sicher, wie die Abstimmungen ausgehen. Deshalb wird es vermutlich auch in Zukunft ähnlich laufen wie bisher: Die EU-freundlichen Parteien der Mitte werden versuchen, von Sachfrage zu Sachfrage Einigungen zu finden. Nur dass man dafür demnächst mehr Partner wird finden müssen als bisher.

"Wir sehen uns einer schrumpfenden Mitte gegenüber", sagte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU). In dieser Mitte verortet er jene Parteien, "die an Europa glauben". Für ihn gebe es "keine Chance" einer Zusammenarbeit mit "Extremisten von links oder rechts". Seine Botschaft: Die Demokraten müssen zusammenrücken.

Zwar schloss auch Frans Timmermans, Webers sozialdemokratischer Konkurrent um das Amt des nächsten EU-Kommissionspräsidenten, eine Zusammenarbeit mit Extremisten aus. Und auch er erklärte mit einem Schuss Pathos, dass man gemeinsam "ein Programm erarbeiten muss, das auf die Träume und Ängste der Europäer eingeht".

Was genau das heißen soll, blieb ebenso offen wie die Frage nach dem politischen Schicksal Webers und Timmermans - bei der es zuallererst zum Streit kommen dürfte.

Vestager: "Mein Job ist das Brechen von Monopolen"

Weber pochte am Wahlabend immer wieder darauf, dass das Spitzenkandidaten-System eingehalten werden müsse. Heißt: Das Parlament wird nur jemanden zum Kommissionspräsidenten wählen, der als Spitzenkandidat angetreten war. Und die EVP sei nun einmal stärkste Kraft, betonte Weber immer wieder. "Gegen die EVP ist keine Mehrheit möglich."

Dem widersprach Timmermans, ebenfalls ein Spitzenkandidat, prompt. Doch beide haben das gleiche Problem: Keiner von ihnen hat bisher eine klare Mehrheit im Parlament hinter sich. Margrethe Vestager war dagegen keine Spitzenkandidatin, sondern lediglich Teil des Spitzenteams der Liberalen - und hat am Wahlabend klar gemacht, dass sie das im Zweifel nicht interessiert.

Nach der Wahl hat sie zum ersten Mal überhaupt gesagt, dass sie ebenfalls die Kommission anführen will. Und erinnerte ihre männlichen Konkurrenten bei der Gelegenheit auch gleich noch einmal daran, wie die Wahl ausgegangen ist: mit dem Ende der Zwei-Parteien-Mehrheit. "Mein Job ist das Brechen von Monopolen", sagte Vestager in koketter Anspielung auf die milliardenschweren Bußgelder, die sie als EU-Wettbewerbskommissarin gegen Konzerne wie Google und Apple verhängt hat. "Das Monopol der Macht ist gebrochen."