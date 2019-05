Jubel bei den Grünen: Den ersten Hochrechnungen zufolge erreicht die Partei ein historisch gutes Ergebnis von 20,8 bis 21,8 Prozent bei der Europawahl. Grünen-Spitzenkandidatin Ska Keller bezeichnete das starke Abschneiden ihrer Partei bei der Europawahl als "sensationelles Ergebnis" und "grandiose Teamleistung".

OMER MESSINGER/ EPA-EFE/ REX Großer Jubel: Grünen-Chefin Annalena Baerbock (Mitte) mit Katrin Goering-Eckardt (rechts)

Auf der Wahlparty haben die Menschen schon beim Einlauf der Parteichefs angefangen zu klatschen, berichtet SPIEGEL-Reporterin Valerie Höhne. Der Applaus hielt etwa 20 Minuten ununterbrochen an, während die ersten Prognosen verkündet wurden. "Die Stimmung ist ein bisschen wie bei der Fußballweltmeisterschaft", sagt Höhne.

Spitzenkandidatin Keller sagte im ZDF, sei "so froh, dass wir es geschafft haben, einen 'Sunday for Future' zu machen" und spielte damit auf die Klimaschutzbewegung Fridays for Future an. "Für uns ist es ein Auftrag und eine Verantwortung die Dinge umzusetzen, vor allem im Klimaschutz", fügte sie in der ARD hinzu. In Brüssel wolle ihre Partei nun weiter für dieses Wahlziel streiten und zugleich den sozialen Zusammenhalt und die Demokratie in Europa zu stärken.

OMER MESSINGER/EPA-EFE/REX Hat gut lachen: Ska Keller bei der Stimmabgabe

Grünen-Spitzenkandidat Sven Giegold sprach von einer Richtungswahl. "Wir werden die Stimme der Klimabewegung von der Straße ins Parlament tragen und uns für den europäischen Zusammenhalt einsetzen."

Die Grünen konnten Prognosen zufolge bei dem Urnengang mit 20,5 bis 22 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl einfahren.

Nahles: SPD-Ergebnis "extrem enttäuschend"

Schlechte Stimmung gab es dagegen bei der SPD: Die Ergebnisse seien "extrem enttäuschend", sagte Chefin Andrea Nahles. "Leider ist es uns nicht gelungen, das Ruder herumzureißen." Sie sprach von "schmerzlichen Ergebnissen, die zeigen, dass wir noch viel zu tun haben."

Nahles versuchte aber auch, ihrer Partei Mut zu machen: "Ich sage 'Kopf hoch' in Richtung SPD." Die Parteichefin beglückwünschte die Grünen dazu, dass diese erstmals bei einer bundesweiten Wahl zur zweitstärksten Kraft geworden sind. Die SPD kam bei der Europawahl nur noch auf Rang drei. Spitzenkandidatin Katarina Barley sagte dazu: "Ich habe echt alles gegeben, was ich konnte, mehr ging nicht."

Auch bei der CDU ist die Stimmung verhalten. Das Ergebnis bei der Wahl entspreche nicht dem Anspruch der Union als Volkspartei, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Union habe aber ihr Wahlziel erreicht, stärkste Kraft zu werden. Und die EVP-Fraktion, in der die CDU vertreten ist, werde voraussichtlich stärkste Kraft im Europaparlament. Dies untermauere den Anspruch, dass EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) neuer Präsident der EU-Kommission werde.

Weber selbst sagte im Bayerischen Fernsehen, die "wichtigste Nachricht" sei die in ganz Europa gestiegene Wahlbeteiligung. "Das ist eine klare Stärkung des Europäischen Parlaments in den anstehenden Gesprächen", sagte Weber. "Das Europäische Parlament ist der Ort, wo die Bürgerinnen und Bürger Europas vertreten werden, und muss jetzt auch maßgeblich Einfluss auf die Inhalte und auf die Personalentscheidungen auf europäischer Ebene haben."