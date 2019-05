Wahlen in Italien haben eigentlich einen langen Spannungsbogen. Die knapp 51 Millionen Wahlberechtigten hatten an diesem Sonntag von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr Zeit, um jene 73 Abgeordneten zu küren, die künftig im Europäischen Parlament ihre Interessen vertreten sollen. (Nach dem Brexit werden es sogar 76 sein, die drei Nachrücker wurden gleich mitgewählt.)

Doch diesmal war schon recht bald klar, wer der Wahlsieger ist: Matteo Salvini, Innenminister und Parteichef der rechtsnationalen Partei Lega.

Die Lega hat - nach Hochrechnungen vom frühen Montagmorgen - deutlich mehr als 30 Prozent der Stimmen bekommen und lässt damit alle anderen Parteien deutlich hinter sich. Ihr Fraktionsvorsitzender im Parlament jubelt entsprechend über "ein historisches Ergebnis". Die anderen Parteien sind weit abgeschlagen:

Deutliche Verluste im Vergleich zu den Parlamentswahlen im vorigen Jahr muss Salvinis größerer Koalitionspartner hinnehmen, die 5-Sterne-Bewegung. Sie fällt von mehr als 32 Prozent auf etwa 20 Prozent, in mancher Hochrechnung liegt die Partei sogar knapp unter dieser Marke.

Der sozialdemokratischen langjährigen Regierungspartei PD (Partito Democratico) ist es zwar gelungen, nach ihrem Debakel im vorigen Jahr - mit 18,8 Prozent - wieder spürbar zuzulegen. Etwa 23,5 Prozent der Italiener gaben der PD ihre Stimme. Ein Grund zum Jubeln ist aber auch das nicht: Bei den letzten Europawahlen waren es noch rund doppelt so viele Stimmen.

Auch Silvio Berlusconi und seine Partei Forza Italia haben sich mehr von der Wahl versprochen. Zwar kam es nicht zum totalen Desaster, aber mit knapp unter 8 Prozent ist die Zeit großer Stimmenanteile wohl endgültig passé.

Zufrieden können, neben Salvinis Lega, allenfalls die Ex-Faschisten der Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) sein, die nach jetzigem Stand auf 5,8 Prozent kommen. Mit mehr konnten sie nicht rechnen.

Die Folgen für Europa: Mehr Zoff, weniger Einfluss

Die geschätzt 28 Lega-Abgeordneten aus Italien - zu denen etwa vier bis fünf weitere von der kleinen Fratelli d'Italia kommen können - sind eine massive Verstärkung der rechten Kräfte im Europäischen Parlament. Zumal ja auch aus einigen anderen EU-Ländern rechter Zulauf kommt. Doch die noch zwei Tage vor der Wahl von Salvini verbreitete Ansage "Die Lega wird die Geschichte Europas ändern", ist wohl etwas hoch gegriffen.

Video REUTERS

Die klare Mehrheit der nun gewählten 751 EU-Parlamentarier ist konservativ, links, grün, liberal - aber sie ist nicht rechtsradikal. Und so wird es auch nach dem Brexit-Vollzug im etwas verkleinerten Parlament sein.

Dazu kommt: Die potenziellen Lega-Partner im Parlament haben bei vielen Themen höchst unterschiedliche Ansichten. Selbst in der Flüchtlingspolitik - bei dem Thema also, dem Salvini seinen rasanten Durchmarsch in der italienischen Politik verdankt - ist Streit unter den Rechten programmiert. Während Italien auf eine europäische Umverteilung neuankommender Migranten setzt, wollen viele mögliche EU-Partner, aus Polen und Ungarn zum Beispiel, davon nichts wissen. Denn die haben ja alle mit der Botschaft "Flüchtlinge raus" bei ihren Wählern gepunktet.

Die Lega werde deshalb wohl "weiterhin wenig Einfluss haben", prophezeit die langjährige christdemokratische Europa-Abgeordnete Ingeborg Gräßle. Wer sich in Brüssel durchsetzen will, der muss Kompromisse schließen - und das passt nicht zum heimischen Geschrei der Nationalisten und Populisten gegen alle anderen. So hätten laut Gräßle schon bisher die Emissäre der französischen Rechten von Marine Le Pen im Parlamentsalltag "keine nennenswerten Partner in Europa" gefunden.

Deshalb dürften die Italiener bei den nun anstehenden Neubesetzungen der EU-Top-Jobs - von den Kommissions- und Parlamentspräsidenten, den wichtigen Kommissarsposten bis zum Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) - eher weniger Chancen haben. Bislang stellt das Land mit Mario Draghi sowohl die EZB-Führung als auch - mit Federica Mogherini - die EU-Außenministerin.

Nach dem Brexit wird Italien mit 60,6 Millionen Einwohner das drittgrößte EU-Land sein, und es ist mit dieser Wahl weit ins Lager der Euroskeptiker gerutscht. Das ist schlecht für die EU, aber kein Fortschritt für Italien.

Die Folgen für Italien: Eine andere Regierung

Die Auswirkungen der Europawahl könnten in Rom allerdings viel dramatischere Folgen haben als in Brüssel. Denn die Voten belegen eine deutliche Machtverschiebung: Der bislang starke Koalitionspartner, die 5-Sterne-Bewegung, ist zum Juniorpartner geschrumpft, Sterne-Vormann Di Maio hat massiv an Zuspruch verloren. Lega-Chef Salvini hat das Sieger-Treppchen bestiegen und wird die Chance nutzen, von da aus die Regierung umzubauen. Entweder mit Zustimmung der Sterne oder mit Neuwahlen, auch wenn das Ergebnis der Europawahl nicht unbedingt eine sichere Mehrheit für ein Rechtsbündnis von Lega, Forza Italia und Fratelli d'Italia - die kämen danach gemeinsam auf etwa 45 Prozent - signalisiert.

Dass er die römische Regierung ganz anders aufstellen will, hat Salvini schon klar gesagt: Mehr Zuständigkeiten will er, mehr zentrale Kabinettsposten für seine Leute und einen neuen Ministerpräsidenten will er auch. Der amtierende Ministerpräsident, Giuseppe Conte, ist ihm zu Sterne-nah, zu loyal gegenüber dem Staatspräsidenten, hat ihm immer mal wieder öffentlich widersprochen.

Seitdem höhnt Salvini, er habe keine Zeit mit Giuseppe Conte zu streiten, da rede er lieber mit Antonio Conte. Das ist ein bekannter, in diesen Tagen zu Inter Mailand gewechselter Fußballtrainer.

Eine neue Übereinkunft der Regierungspartner ist ohnehin nötig. Richtig regiert haben die eigentlich nie, nur schwerfällig schlechte Kompromisse gefunden oder alles immer nur vertagt. "Faktisch gibt es keine Regierung mehr", so die konservative Tageszeitung "Corriere della Sera" am Wahltag.