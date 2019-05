Bei der Europawahl in den Niederlanden führen einer Prognose zufolge die Sozialdemokraten (PvdA) des europäischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans. Das berichtet der staatliche Sender NOS nach Schließung der Wahllokale unter Berufung auf Daten des Instituts Ipsos. Die PvdA liegt demnach bei 18,4 Prozent der Stimmen, was fünf der insgesamt 26 niederländischen Sitze im EU-Parlament bedeuten würde.

Die beiden Regierungsparteien, die liberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte sowie die christlich-konservative CDA, folgen demnach mit jeweils vier Sitzen. Thierry Baudet, die neue Zentralfigur der rechten Szene, und sein Forum für Demokratie (FvD) kommen nach der Prognose auf drei Sitze.

In den Umfragen vor der Wahl hatte die FvD, die erst vor zwei Jahren gegründet wurde, noch in Führung gelegen. Die Meinungsforscher hatten ihr fünf Sitze im Europaparlament vorausgesagt. Die PvdA hatte nach mehreren schweren Wahlniederlagen dagegen zuletzt keine wichtige Rolle in den Niederlanden gespielt.

Großer Verlierer ist nach der ersten Prognose Rechtspopulist Geert Wilders, dessen PVV von 13,3 auf 4,1 Prozent absackt und drei ihrer bisherigen vier Sitze im EU-Parlament verliert.

Die Niederlande, in der bei der Europawahl zuerst Prognosen veröffentlicht wurden, galten als erster Gradmesser für einen möglichen Erfolg der Rechtspopulisten. Die offiziellen Ergebnisse werden erst am Sonntag nach Schließung der letzten Wahllokale in Europa bekannt gegeben. Neben den Niederlanden wurden auch in Großbritannien bereits am Donnerstag die Wahllokale geöffnet.

Korrektur: In einer früheren Version wurde die PvdA als sozialistische Partei bezeichnet. Sie hat aber eine sozialdemokratische Ausrichtung.