Boliviens Ex-Präsident Mexiko gibt Evo Morales Asyl

Mexiko hat Boliviens früherem Präsidenten Evo Morales Asyl gewährt - das bestätigte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard Journalisten. "Wir werden unverzüglich das bolivianische Außenministerium darüber informieren, dass es nach dem Völkerrecht eine sichere Ausreise anbieten sollte", sagte Ebrard.

Morales war am Sonntag nur drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl zurückgetreten. Der Sozialist und erste indigene Präsident Boliviens hatte sich nach der Abstimmung am 20. Oktober zum Sieger in der ersten Runde erklärt, obwohl die Opposition und internationale Beobachter erhebliche Zweifel anmeldeten. Seine Gegner warfen ihm Wahlbetrug vor.

Video REUTERS

Seitdem kommt es bei Straßenprotesten fast täglich zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern. Mindestens drei Menschen kamen bisher ums Leben.

