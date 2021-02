Gerichtsurteil im Fall Shamima Begum Ex-IS-Kämpferin darf nicht in ihre Heimat Großbritannien zurückkehren

Shamima Begum schloss sich als Schülerin dem IS an. Hochschwanger wollte die Britin wieder in ihre Heimat – London lehnt ab, das Kind starb. Nun hat ein Gericht entschieden: Ihre Rückkehr wäre ein Sicherheitsrisiko.