Waffengeschäft in Asien Kampfjets für Taiwan - China droht USA mit Sanktionen

US-amerikanische Firmen müssen mit einer Bestrafung durch China wegen des angekündigten Verkaufs amerikanischer Kampfflugzeuge an Taiwan rechnen.

Die Volksrepublik werde ihre Interessen auch mit der "Verhängung von Sanktionen gegen US-amerikanische Unternehmen" wahren, "die an Waffenverkäufen nach Taiwan beteiligt sind", erklärte das Außenministerium.

Das US-Außenministerium hatte zuvor Angaben des Pentagons grünes Licht für einen möglichen Verkauf von Kampfflugzeugen im Wert von acht Milliarden Dollar an Taiwan gegeben. Dabei handle es sich um 66 Flugzeuge, 75 Triebwerke und andere Systeme, hieß es in einer Mitteilung an den Kongress.

Das Geschäft sei im nationalen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interesse der USA und würde Taiwan beim Aufbau seiner Verteidigungsfähigkeiten helfen. Es wäre eines der bislang größten Waffengeschäfte der USA mit Taiwan. Hochrangige Kongressabgeordnete beider Parteien haben sich bereits für den Verkauf der Flugzeuge ausgesprochen.

China sieht in Taiwan eine abtrünnige Provinz, die eines Tages wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt. Da kommt eine weitere Bewaffnung mit modernem US-Gerät kaum gelegen.

Am Montag hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums Waffenlieferungen der USA an Taiwan bereits als "schwere Verletzung" von Vereinbarungen zwischen Peking und Washington und als "schwere Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten" kritisiert. Sollten die USA geplante Waffengeschäfte mit Taiwan nicht stoppen, müsse Washington "alle Konsequenzen tragen". Der Verkauf solle "unverzüglich" gestoppt werden, hieß es.

Taiwan übermittelte den USA für das angekündigte Waffengeschäft seinen "aufrichtigen Dank". Das Geschäft sei ein "Vertrauensvotum" für die Beziehungen zu den USA und werde "helfen, den Frieden an der Taiwan-Straße aufrechtzuerhalten und unsere Demokratie zu verteidigen", erklärte Außenminister Joseph Wu. Die Taiwan-Straße ist die Meerenge zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland.

"Die von der Trump-Regierung getroffene Entscheidung ist von großer Bedeutung für die regionale Stabilität", erklärte ein Sprecher des Präsidialamtes Taiwans. Er bezog sich dabei auch auf Militärübungen, die China unweit von Taiwan regelmäßig durchführt.