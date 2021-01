Aufruf zu Demos für Nawalny Russische Onlineplattformen müssen Geldstrafe zahlen

Zehntausende Menschen demonstrierten am Wochenende in Russland gegen Alexej Nawalnys Inhaftierung. Gegen Onlinenetzwerke, die Protestaufrufe an Minderjährige verbreitet hatten, verhängte Moskau nun Geldstrafen.