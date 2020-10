Félicien Kabuga Mutmaßlicher Finanzier des Genozids in Ruanda wird nach Den Haag überstellt

Auf Félicien Kabuga wartet wegen des Völkermords in Ruanda ein Prozess in Tansania. Nun aber soll der 84-Jährige vorerst in die Niederlande gebracht werden - wegen seines Gesundheitszustands.