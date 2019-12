Das Amt des US-Präsidenten, so beschwerte sich Donald Trump zuletzt vor einigen Wochen vor seinem Kabinett, koste ihn eine Menge Geld. Zwischen zwei und fünf Milliarden Dollar verliere er für seinen Dienst am Vaterland. "Ich hätte ein Vermögen mit meinen Geschäften gemacht. Ich habe einen tollen Konzern. Ich habe die besten Immobilien."

Wie die "New York Times" nun berichtet, verbucht seine Holding, ein Mischkonzern namens "The Trump Organization", mit Immobilien immer noch stattliche Einkünfte. Allerdings seien die Umsätze im Hotelbereich seit Trumps Amtsantritt zurückgegangen, weil das Image von Luxusresorts unter dem des Präsidenten gelitten habe.

So wies etwa Trumps Feriendomizil Mar-a-Lago in seiner Finanzauskunft von 2018 einen Umsatzschwund von zehn Prozent gegenüber 2017 auf. Doch andere Geschäfte machen diese Verluste womöglich wieder wett. So besitze Trumps Familie Anteile an Bürogebäuden, deren Mieteinnahmen in den vergangenen drei Jahren stark gestiegen seien, schreibt die "New York Times". Das liege auch daran, dass in diesen Fällen weniger bekannt sei, dass Trump daran mitverdiene.

Darunter befinden sich die Adressen 1290 Avenue of the Americas in New York und 555 California Street in San Francisco, die von einem Treuhandfonds verwaltet und lukrativ vermietet werden, so die "New York Times". Die Einnahmen aus dem Komplex in San Francisco seien zwischen 2016 und 2018 um fast 20 Prozent gestiegen.

Die US-Zeitung beruft sich bei ihren Recherchen unter anderem auf Jahresberichte des Treuhandfonds und auf Trumps persönliche Finanzauskünfte. Ihren Auswertungen zufolge machen Hotels rund ein Viertel der Erlöse der Trump Organization aus. Ein Drittel komme aus Golfplätzen und Klubs wie Mar-A-Lago in Florida. Ein weiteres Drittel stamme aus Büro- und Geschäftsgebäuden wie das in der Avenue of the Americas in New York.

Die Erlöse der Trump Organization - mindestens 572 Millionen Dollar - seien im Jahr 2018 stabil geblieben, berichtet die Zeitung. Das habe daran gelegen, dass die Einnahmen aus Bürogebäuden um rund 17 Millionen Dollar gestiegen seien, während Hotels und der Bereich Branding einen Knick in ähnlicher Höhe verbucht hätten.

Es ist schwer zu überprüfen, wie viel Trump und seine Holding tatsächlich verdienen. Die Trump Organization veröffentlicht keine Zahlen, seine Steuererklärungen hält der Präsident vehement geheim. Ihre Offenlegung wollen die Demokraten nun vor Gericht erzwingen.