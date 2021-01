Flüchtlinge in Bosnien An der eiskalten EU-Außengrenze

Viele Flüchtlinge müssen in Bosnien in der Kälte ausharren, in verlassenen, zerstörten Häusern. Es fehlt an winterfesten Unterkünften. Die Zustände sind menschenunwürdig, eine Lösung ist nicht in Sicht.

Ein Video von Andreas Evelt