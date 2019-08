Migration nach Europa Salvinis Tunnelblick

Es sind mal wieder Tage, wie sie Matteo Salvini gefallen dürften. Seit Sonntag lag die "Gregoretti" im Hafen von Augusta auf Sizilien fest. Schon wieder ein großes Schiff mit Flüchtlingen an Bord, diesmal sogar von Salvinis eigener Küstenwache gerettet.

Und schon wieder Schlagzeilen und Facebook-Likes für den Rechtspopulisten, der die Migranten nicht an Land ließ. Es habe ein paar Tage gebraucht, um die europäischen Partner aufzuwecken, sagte Salvini im Videostream, sie seien ja nur "großzügig, wenn es um die Häfen der andern geht".

Und kaum hatte sich die Aufregung um die "Gregoretti" gelegt, begann im Mittelmeer das nächste Drama. Die "Alan Kurdi", ein Schiff der Hilfsorganisation Sea-Eye, hatte vor Libyen am Mittwoch 40 Migranten gerettet. "In den nächsten Minuten unterschreibe ich eine Anordnung, die der 'Alan Kurdi' das Einlaufen in italienische Gewässer verbietet", verkündete Salvini auf Facebook. "Es ist das Schiff einer deutschen Hilfsorganisation, also weiß es, wo es hinfahren kann, jedenfalls nicht nach Italien. Punkt."

Hört man sich Salvinis Schimpftiraden an, könnte man meinen, Migranten würden Italien überrennen; nur Salvini könnte die Eindringlinge aus dem Süden aufhalten, indem er die Boote einzeln abfängt. Ein Theater, das vor allem einem Zweck dient: Salvinis Beliebtheitswerte sollen weiter steigen.

Tatsächlich aber hat das Theater wenig mit der Realität zu tun. Tatsächlich kommen nämlich weitaus weniger Flüchtlinge übers Mittelmeer nach Italien - in diesem Jahr waren es 3640, 2016 waren es noch 181.400. Und vor allem: Die Mehrheit der Flüchtlinge gelangt inzwischen nicht mehr - wie noch bis vor Kurzem - aus dem Süden nach Italien, sondern aus dem Norden, insbesondere auch aus Deutschland.

Zu diesem Ergebnis kommt Matteo Villa, Migrationswissenschaftler am "Italian Institut for International Political Studies", ein renommierter italienischer Thinktank. Er hat die öffentlich verfügbaren Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat ausgewertet.

Demnach wurden allein im Jahr 2018 6307 Menschen aus anderen europäischen Ländern nach Italien zurückgebracht, die höchste Zahl aller Zeiten. Die meisten kamen aus Deutschland: 2292 Menschen, die einst in Italien angekommen, aber nach Norden weitergereist waren, schickte die Bundesrepublik zurück.

Wie das Dublin-System funktioniert

Grund dafür ist die sogenannte Dublin-Verordnung. Die EU-Regelung schreibt - bis auf wenige Ausnahmen - vor, dass Asylbewerber in dem Land um Asyl ersuchen müssen, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Das sind vor allem die Mittelmeerstaaten Griechenland, Italien, Malta und Spanien.

Das Dublin-System verpflichtet die Länder, die Flüchtlinge zu registrieren, ihre Fingerabdrücke aufzunehmen und die Asylverfahren durchzuführen. Wenn Flüchtlinge dann zum Beispiel nach Deutschland weiterreisen, kann die Bundesrepublik sie innerhalb von sechs Monaten zurücksenden. Italien muss dem allerdings zustimmen, zudem können deutsche Gerichte die Überstellung aufhalten, und die Asylbewerber können ihren Aufenthaltsort wechseln. Das sind nur einige wenige der Bedingungen, die zu Hindernissen für eine Rückführung werden können.

Villas Eurostat-Zahlen zeigen, dass Italien jedes Jahr mehr Dublin-Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten zurücknehmen muss. Auch Deutschland schickt immer mehr Asylsuchende nach Italien zurück.

Weil die Zahl der Dublin-Rückführungen steigt, wird sie 2019 nach Villas Berechnungen wohl erstmals höher sein als die Zahl der Menschen, die übers Mittelmeer nach Italien gelangen. 3640 Flüchtlinge kamen laut Villa in diesem Jahr bisher über den Seeweg, davon etwa 1200 aus Libyen. 2018 lag die Zahl der Dublin-Rückführungen bereits bei 6307, 2019 wird sie wohl noch höher liegen.

Dies zeigt, wie vergleichsweise wenig Asylbewerber derzeit in Italien ankommen, weil Salvini einen harten Kurs gegen die Seenotretter fährt und zudem die libysche Küstenwache die Flüchtlinge abfängt. Und es zeigt, wie sehr Salvini sie trotzdem zu einem Problem macht, weil es ihm politisch nutzt. Die Dublin-Rückkehrer hingegen ignoriert er weitestgehend.

Dublin ist kaputt - gleich zweifach

Die sogenannte Dublin-III-Verordnung sollte ursprünglich die Sekundärmigration in Europa verhindern, geklappt hat es nicht. Stattdessen hat sie Europa zu einem Verschiebebahnhof für Migranten gemacht, der allerdings nicht funktioniert. Zwar gibt es Fahrpläne, aber Züge fahren nur selten. Das Dublin-System ist aus zwei Gründen gescheitert:

1. Es ist unfair. Die Regeln benachteiligen - rein rechtlich gesehen - die südlichen EU-Staaten. Gerecht ist es nicht, wenn sich ausschließlich die südlichen Mittelmeer-Anrainer mit Flüchtlingen auseinandersetzen müssen. Das stellte zuletzt sogar die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen fest. Faktisch ist es für Migranten fast unmöglich, Deutschland zu erreichen, ohne ein anderes europäisches Land zu betreten, folglich könnte die Bundesrepublik die allermeisten Flüchtlinge wieder in den Süden abschieben.

2. Gleichzeitig aber wird das Dublin-Abkommen in der Praxis kaum umgesetzt. Zum einen wurden laut Villa zwischen 2013 und 2018 nur 15 Prozent aller Asylbewerber, für die ein anderes europäisches Land zuständig wäre, auch wirklich dahin zurückgeschickt. Zudem litten auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor allem Griechenland und Italien unter den hohen Flüchtlingszahlen - und registrierten die ankommenden Migranten einfach nicht. Diese konnten somit ungehindert weiterreisen und in der Folge nicht zurückgewiesen werden.

In der Theorie benachteiligt das Dublin-Abkommen Italien also massiv, in der Praxis kann Italien damit aber ganz gut leben. Das System funktioniert nämlich nicht - und nur deshalb hat es bis heute überlebt.

Im Prinzip sind sich die EU-Staaten mehrheitlich einig, dass Europa ein neues Asylsystem braucht. Die Frage ist nur: Was für eines? Bisher scheiterte eine Reform unter anderem an dem Widerstand osteuropäischer Staaten wie Polen oder Ungarn, die gar keine Flüchtlinge aufnehmen wollten. Aber auch die Länder Südeuropas hätten einen Reformvorschlag abgelehnt, weil sie dann weit weniger Möglichkeit gehabt hätten, Asylbewerber nach Norden durchzureichen. So erzählt es Raphael Bossong, Experte für europäische Migrationspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Über Flüchtlinge, die er aus Deutschland und anderen EU-Staaten zurücknehmen muss, schimpft Matteo Salvini nur selten. Die "Dublinanti" eignen sich nicht so sehr für seine Show. Hier kann Salvini nicht so leicht den starken Mann markieren wie auf Lampedusa, wo Seenotretter wie Carola Rackete Flüchtlinge an Land bringen. Sie werden oft von Kamerateams erwartet. Das Einlaufen der Retter ist ein Medienspektakel, auch wegen des Konflikts mit Salvini. Sie sind das bessere Feindbild.

Guglielmo Mangiapane/ REUTERS "Sea-Watch"-Kapitänin Carola Rackete: Laut Salvini eine "deutsche Kommunistin"

Zumal Italien immer noch nur ein Bruchteil der Dublin-Flüchtlinge aufnimmt, die es eigentlich zurücknehmen müsste. Würde Salvini die Dublin-Flüchtlinge instrumentalisieren, würde er wohl jedes Mal wieder darauf hingewiesen, dass Italien immer noch weitaus weniger Menschen zurücknimmt als es eigentlich müsste. Diese Fakten passen nicht zu Salvinis Erzählung von den Nordländern, die Italien angeblich alleinließen. Auch das erklärt wohl seine Zurückhaltung.

Auch Raphael Bossong glaubt: "Matteo Salvini hat kein Interesse daran, das Dublin-System zu reformieren." So wie es derzeit laufe, könne Salvini sich bei jedem ankommenden Boot beklagen, dass er von den Ländern im Norden alleingelassen werde - ohne die Kosten für die langfristige Unterbringung der meisten Migranten zu tragen. Die machten sich nämlich meist direkt auf den Weg nach Deutschland, Schweden oder Frankreich.

Deutschland versucht, so viele wie möglich zurückzuschicken

Frankreich und Deutschland, vermutet Bossong, versuchten zunehmend Druck auf Italien auszuüben. Frankreich weise Tausende Asylbewerber an der französisch-italienischen Grenze zurück und drohe mit einem Ende des Schengensystems. Deutschland scheue vor solchen Drohungen aus wirtschaftlichen Überlegungen zurück. "Die Rückführung von Asylbewerbern nach den Dublin-Regeln ist das einzige Druckmittel, das Deutschland hat", sagt Bossong. "Aber wirklich effektiv ist es angesichts der vergleichsweise geringen absoluten Zahlen auch nicht."

Schon in seinem Masterplan Migration hatte Seehofer angekündigt, das Dublin-System stärken zu wollen. Die Bemühungen seien durchaus erfolgreich gewesen, sagt ein Sprecher des Innenministeriums. In den vergangenen Jahren habe man die Zahl der Überstellungen in andere Länder deutlich steigern können.

Seehofer hatte allerdings noch einen anderen Plan: Er wollte die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze nutzen, um Menschen zu identifizieren, die gemäß der Dublin-Regeln nach Italien zurückgewiesen werden können. Dafür bräuchte es allerdings ein Rückführungsabkommen. Geschlossen hat Seehofer ein solches aber bis heute nicht. Weil Salvini sich weigert, das ausgehandelte Abkommen zu unterschreiben.