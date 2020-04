Erste Kinder verlassen Flüchtlingscamp Moria "Ich bin glücklich, dass sie ihn aus dieser Hölle befreien"

Nach langem Warten wurden die ersten Kinder aus den völlig überfüllten griechischen Flüchtlingscamps geholt. Am Samstag sollen 50 von ihnen in Deutschland ankommen. Sie müssen zunächst in Quarantäne.

Ein Video von Carolin Katschak