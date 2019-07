Die Migranten kenterten mit einem oder mehreren Booten offenbar fünf Kilometer vor der libyschen Küste: Bei dem Bootunglück am Donnerstag sind nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) möglicherweise mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Retter hätten berichtet, im Wasser seien mindestens 70 Leichen gewesen, teilte MSF in Berlin mit.

Überlebende hätten ausgesagt, sie seien Teil einer Gruppe von 300 Menschen gewesen. Insgesamt sei die Lage vor Ort jedoch bisher sehr unklar. Am Donnerstag sprach die Küstenwache von mindestens 115 Toten.

135 Menschen wurden MSF zufolge gerettet und in den Hafen der Stadt Al-Chums gebracht. Sie hätten unter Sauerstoffmangel und Unterkühlung gelitten, weil sie lange Zeit im Wasser gewesen seien, sagte der MSF-Geschäftsführer in Deutschland, Florian Westphal. Unklar ist bislang, ob ein oder zwei Boote gekentert sind.

Der Vorfall sei "eine Erinnerung daran, dass es dringend vorhersehbare Regelungen" für die Verteilung von aus Seenot geretteten Menschen brauche, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel. Die Tragödie sei "eine schreckliche Erinnerung daran", welches Risiko die Migranten auf ihrem Weg nach Europa eingingen. "Jedes verlorene Leben ist eines zu viel."

Die EU-Staaten ringen allerdings seit Langem um eine Lösung bei der Verteilung der Bootsflüchtlinge. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Italien und Malta verwehrten privaten Seenotrettern zuletzt immer wieder die Einfahrt in ihre Häfen. Die beiden Mittelmeerländer bestehen zunächst auf einer Einigung der EU-Länder zur Verteilung geretteter Migranten. Auch der jüngste Versuch Deutschlands und Frankreichs war zuletzt gescheitert, eine gemeinsame Lösung mit anderen EU-Staaten auf den Weg zu bringen.

Migranten dürfen vorerst nicht an Land

In der Nacht zum Freitag hatte die italienische Küstenwache 135 Migranten aufgenommen, die zuvor von einem italienischen Fischerboot gerettet worden waren. Italiens Innenminister Matteo Salvini will die Migranten erst an Land gehen lassen, wenn die EU-Staaten sich bereit erklären, die Menschen aufzunehmen. Die Regierung in Rom habe sich in der Sache an die EU-Kommission in Brüssel gewandt, verlautete aus dem Innenministerium.

Zuletzt erhöhte Italien zudem den Druck auf die privaten Seenotretter immer weiter. Am Donnerstag segnete die Abgeordnetenkammer einen Gesetzentwurf ab, der Strafen bis zu einer Million Euro vorsieht, wenn Kapitäne mit einem Schiff unerlaubt in die italienischen Territorialgewässer fahren. Der Entwurf muss noch durch den Senat.

Die Fluchtroute über das zentrale Mittelmeer zwischen Italien und Libyen gilt als die gefährlichste der Welt. 2019 kamen nach IOM-Angaben mehr als 400 Menschen ums Leben.