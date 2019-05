Flüchtlingselend in Libyen Barbarei im Namen Europas

Die Bilder und Videos, die beinahe jeden Tag auf dem Handy von Michelangelo Severgnini eingehen, sind unerträglich: Sie zeigen Flüchtlinge in Libyen, die aneinander gekettet auf dem Boden kauern, die mit geschmolzenen Metall übergossen und tot geprügelt werden.

Severgnini, Menschenrechtsaktivist aus Italien, steht über WhatsApp regelmäßig mit mehreren Hundert Migranten in Kontakt. Er dokumentiert, was die Europäer verdrängen oder ignorieren: die Entmenschlichung tausender Flüchtlinge in Libyen, den Zivilisationsbruch im Namen Europas.

Die EU-Staaten haben die Migrationsabwehr an Libyen ausgelagert. Sie bezahlen Verbrecherbanden und Milizen, damit diese Menschen an der Flucht nach Europa hindern - egal mit welchen Mitteln.

Organisationen wie "Ärzte ohne Grenzen" (MSF) haben vielfach beschrieben, was mit Flüchtlingen passiert, die von der libyschen Küstenwache aufgegriffen werden. Sie landen in Haftanstalten, die vom Auswärtigen Amt mit Konzentrationslagern verglichen wurden. Sie werden misshandelt, vergewaltigt, gefoltert, versklavt, exekutiert. Der ehemalige Uno-Menschenrechtskommissar Zeid Raad al-Hussein spricht vom "schieren Grauen".

All das hindert die Europäer nicht daran, mit Libyen in der Asylpolitik zu kooperieren. Die EU hat die Gelder für libysche "Grenzschützer" im vergangenen Jahr sogar noch einmal aufgestockt. Europas Regierungschefs behaupten, dass mit dem Geld die Standards in Libyen verbessert würden.

Das Gegenteil ist der Fall: Die Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Libyen erodieren immer weiter. Laut Berichten von Menschenrechtlern werden Flüchtlinge inzwischen auch in dem Bürgerkrieg zwischen der Regierung und dem Warlord Khalifa Haftar als Soldaten missbraucht, was ein Kriegsverbrechen darstellt.

Was jetzt passieren muss, ist klar:

Die Flüchtlinge müssen im ersten Schritt aus Libyen evakuiert werden, wie beispielsweise MSF das seit Langem fordert. Sie müssen in Lagern in der Region unterkommen, aber selbstverständlich auch in Europa.

Das EU-Programm Eubam gehört beendet. Libyen braucht keine Grenzschutz-, sondern eine Friedensmission.

Die EU-Staaten, allen voran Italien, müssen sämtliche Zahlungen an die sogenannte libysche Küstenwache einstellen, da dieses Geld großteils bei kriminellen Milizen landet, die damit Waffen für ihren Krieg kaufen.

Die EU sollte stattdessen legale Wege für Flüchtlinge nach Europa schaffen, also in Resettlement-Programme investieren, den Familiennachzug fördern und humanitäre Visa vergeben.

Die Europäer haben die Verantwortung für Flüchtlinge viel zu lange auf Staaten wie Libyen abgewälzt. Sie tragen an der Barbarei, die dort passiert, eine Mitschuld.