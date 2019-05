FPÖ nach der Strache-Affäre "Unsere Zukunft ist rechts"

Ein verdeckt aufgenommenes Video aus dem Jahr 2017 hat die politischen Karrieren von FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und von FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus beendet. Aus dem Filmmaterial geht hervor, dass die beiden bei einem Besuch einer Villa auf Ibiza einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte öffentliche Aufträge in Aussicht stellten, im Gegenzug für ihre millionenschwere Wahlkampfhilfe. Die Veröffentlichung von Ausschnitten aus dem Video durch SPIEGEL und "Süddeutsche Zeitung" am Freitagabend haben in Österreich ein politisches Erdbeben zur Folge: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Zusammenarbeit mit der FPÖ beendet und Neuwahlen angekündigt.

Vor allem für die FPÖ ist das ein Fiasko. Mit Strache tritt jener Mann von der politischen Bühne ab, der diese Partei verkörpert hat wie kein anderer. Er hat die FPÖ nach dem Totalabsturz, als ihr Übervater Jörg Haider 2005 ausgetreten war und die Partei "Bündnis Zukunft Österreich" (BZÖ) gegründet hatte, wieder groß gemacht und an die Macht geführt. Und Johann Gudenus, Sohn des FPÖ-Politikers und Holocaustleugners John Gudenus, war der Hoffnungsträger der FPÖ und sollte Strache einmal als Parteichef beerben.

Video DER SPIEGEL

Auch wenn Strache und Gudenus fast wortgleich mitteilten, sie hätten bei dem Treffen auf Ibiza "auf die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung" hingewiesen - die beiden sind politisch erledigt. Und zum wiederholten Mal ist ein Regierungsbündnis zwischen bürgerlich-konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ gescheitert. Im Jahr 2002 zerbrach das zwei Jahre zuvor geschmiedete Bündnis wegen innerparteilichen Spannungen und Machtkämpfen innerhalb der FPÖ. Dennoch wagte der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel eine Neuauflage der Koalition mit der FPÖ, tauschte sie später aber gegen das BZÖ ein und verlor 2006 schließlich die Wahl.

"Das jetzige Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition bescheinigt der FPÖ erneut, dass sie nicht regierungsfähig ist", sagt der Wiener Politikberater und Autor Thomas Hofer. "Das dürfte der größte Schaden sein, den sie aus der jetzigen Krise hat." Aber Hofer und andere Beobachter gehen nicht davon aus, dass die Partei wie früher ins Bodenlose stürzt. Denn anders als damals ist sie diesmal intern nicht zerstritten.

Beobachter wie der frühere Haider-Getreue Stefan Petzner prognostizieren, dass die FPÖ zwar ihr hohes Wahlergebnis von knapp 26 Prozent bei der Nationalratswahl 2017 nicht halten können, aber 15 Prozent wohl sicher erreichen wird - wenn nicht mehr. Möglicherweise werde sie nur ein paar Prozentpunkte verlieren. Die bierschwangere, machohafte Art zu reden, wie sie in dem Videomaterial offenbar wird, dürfte einen großen Teil der FPÖ-Kernanhängerschaft kaum stören, im Gegenteil, an den Stammtischen im ländlichen Österreich redet sie selbst so.

"Die jüngsten Ereignisse sind ein Schlag für uns, aber wir werden aufrecht und kämpferisch in den Wahlkampf gehen", sagt ein ranghoher FPÖ-Politiker, der seinen Namen nicht genannt wissen will, dem SPIEGEL. "Ich gehe davon aus, dass wir uns weiter rechts positionieren werden, um uns von der ÖVP abzugrenzen. Unsere Zukunft ist rechts."

Norbert Hofer könnte Strache beerben

Diese Selbsteinschätzung teilen auch neutrale Beobachter: Die FPÖ habe in Vergangenheit darunter gelitten, dass die ÖVP unter Kurz nach rechts gerückt sei und FPÖ-typische Positionen wie eine harte Haltung in der Flüchtlingspolitik besetzt habe. "Die Rhetorik der FPÖ dürfte auf jeden Fall härter werden", sagt auch Hofer.

Spannend wird sein, wie die FPÖ sich künftig personell aufstellt. Als Nachfolger hat Strache bereits in seiner Rücktrittserklärung am Samstag Verkehrsminister Norbert Hofer vorgestellt. Ideologisch steht der zwar auch rechtsaußen, ist jedoch das höflich-charmante Gesicht der Partei. Anders als Strache tritt er meist jovial und freundlich auf. Doch auch er hat in Vergangenheit mit rechtsextremen Symbolen irritiert. Zeitweise trug er die blaue Kornblume am Revers, einst Erkennungszeichen der Nationalsozialisten. Im Wahlkampf um das Bundespräsidentenamt 2016 sagte er zu seinem Plan, dass er als Staatsoberhaupt aktiver in die Politik eingreifen würde: "Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist."

Zwar unterlag Hofer dem grünen Kandidaten Alexander Van der Bellen, den er einen "grünen faschistischen Diktator" nannte. Von seinem Plan, Bundespräsident zu werden, hat er aber nicht abgelassen. Bei der nächsten Wahl möchte er erneut antreten, wie er bei jeder Gelegenheit fallen lässt. Als neuer Parteichef darf er da nicht allzu polternd auftreten. Bei der FPÖ-Basis, die laute Töne schätzt, wird staatsmännische Zurückhaltung allerdings nicht gut ankommen.

Herbert Kickl, der Mann fürs Grobe

Dafür hat die FPÖ den bisherigen Innenminister Herbert Kickl. Seine Stärken: Poltern und feindselige Sprüche. Kickl, wie Strache unter Jörg Haider in der FPÖ groß geworden, dann, nach Haiders Austritt stets treu an der Seite von Strache, war von 2005 bis 2018 Generalsekretär der FPÖ. Er ist der Erfinder von Sprüchen wie "Daham statt Islam" und "Abendland in Christenhand". Politische Debatten, sagte er einmal, müssten "kantig" geführt werden, sonst seien sie sinnlos. In der FPÖ galt er jahrelang als das "Hirn der Partei". Kritiker verspotten ihn als das "Hirn von Strache".

Kickl jedoch ist in seiner Radikalität der ÖVP und vor allem Kurz ein Dorn im Auge. Schließlich stand die Regierung Kurz immer wieder wegen Kickls Eskapaden in der Kritik. Kurz soll am Samstag von der FPÖ verlangt haben, Kickl als Innenminister zu entlassen - als Bedingung für ein Weiterregieren mit der FPÖ. Die FPÖ lehnte ab.

Kickl, heißt es aus seinem Umfeld, hegt seinerseits ein "tiefes Misstrauen" gegenüber der ÖVP. Die Rollenverteilung könnte also so aussehen: Hofer als Parteichef der staatsmännisch agierende Politiker, der auch den Kontakt zur ÖVP hält - und Kickl der Parteistratege und Mann fürs Grobe, der die Basis mit markigen Sprüchen bei Laune hält.

Kurz ist Umfragen zufolge nach wie vor beliebtester Politiker Österreichs. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ÖVP mit ihm an der Spitze bei Neuwahlen erneut stärkste Kraft wird, ist hoch. Doch zur Alleinregierung dürfte es in einer politischen Landschaft, in der es drei ähnlich starke Parteien gibt - ÖVP, SPÖ und FPÖ -, nicht reichen. Mit der FPÖ kann Kurz nach der jetzigen Ibiza-Affäre nicht mehr regieren. Von der großen Koalition, also einem ÖVP-SPÖ-Bündnis, haben die Österreicher nach vielen Jahren Erfahrung genug. Und die kleineren Parteien sind als Mehrheitsbeschaffer wohl zu klein.

Am Ende könnte die FPÖ, trotz der vielen Skandale, wieder eine entscheidende Rolle in der österreichischen Politik zufallen. Strache gab am Sonntagabend die Richtung vor. Trotz des Skandals und des Chaos, das er angerichtet hat, postete er auf Facebook den Werbespruch seiner Partei: "Jetzt erst recht!"