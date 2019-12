Der Platz der Republik im Herzen von Paris, wo alle großen Arbeiter- und Studentendemonstrationen der vergangenen hundert Jahre begannen oder endeten. Marie-Lou Enfer, deren Nachnamen übersetzt "Hölle" bedeutet, hüpft über den Platz und ruft: "Die Sozialarbeiter! Wir sind da! Willkommen!"

Marie-Lou ist 18 Jahre alt, studiert Sozialarbeit an einer Fachoberschule im Pariser Vorort Montrouge und stammt aus dem südfranzösischen Montpellier. Dort hat sie schon häufiger demonstriert. Aber heute geht es für sie auf der Straße zum ersten Mal ums Ganze, um die Nation, um Präsident Emmanuel Macron und ihre eigene Zukunft.

"Macron hat den falschen Moment erwischt. Ich weiß, dass er nicht der Böse ist", sagt die 18-Jährige. Sie wisse, dass Frankreich eines der besten Sozialsysteme in Europa habe. "Aber das müssen wir verteidigen. Ich demonstriere hier nicht für meinen Lohn. Ich demonstriere für den Erhalt unserer Institutionen. Damit die Obdachlosen noch versorgt werden!"

Marie-Lou rennt zu ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Stoff-Transparente für die große Demonstration an diesem Tag malen: "Angestellte des Öffentlichen Diensts und der Privatunternehmen und Studenten im sozialen Kampf!" haben sie in schwarzer Farbe auf roten Stoff gemalt. Und: "Internationale Solidarität mit Hongkong!" Damit keiner auf den Gedanken kommt, die Franzosen würden nur an sich denken.

Die Proteste an diesem Tag sind die "Stunde der Wahrheit für Macron", titelt die Pariser Zeitung "Le Monde". Der 5. Dezember ist ein magischer Tag für die französischen Gewerkschaften, die an diesem Datum ihren letzten, historischen Streikerfolg vor 24 Jahren festmachen.

Damals beendete ein Generalstreik im Transportsektor, der vor allem von Eisenbahnern, Bus- und Lkw-Fahrern befolgt wurde, alle geplanten Sozialreformen des gerade gewählten Präsidenten Jacques Chirac. Das war 1995. Heute soll nun ein ähnlicher Streik die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron verhindern.

"Die Misere zeigt sich überall. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Der Rentenplan muss weg", sagt Patrice Lardeux, 69, der auf dem Platz der Republik die roten Farben der CGT-Gewerkschaft trägt, die 1995 noch kommunistisch war. (Lesen Sie hier ein Porträt des CGT-Chefs Philippe Martinez).

Heute mag die CGT nur noch die zweitstärkste Gewerkschaft Frankreichs sein, nach der regierungsnahen CFDT. Sie ist aber immer noch die kampfstärkste. 500 Ordner bietet sie neben den 6000 Polizisten auf, die schon seit dem frühen Morgen die Straßen von Paris kontrollieren.

Fast immer sind die Demonstrationen friedlich, aber in Paris und einigen anderen Städten kommt es vereinzelt zu Ausschreitungen: Schwarz gekleidete Vermummte zündeten einen Bauwagen und Mülleimer an und warfen Fensterscheiben ein, die Polizei setzte Tränengas ein. Auch in Nantes, Bordeaux und Lyon kam es vereinzelt zu Zusammenstößen von Vermummten mit den Sicherheitskräften.

In Paris haben die CGT- Ordner Zettel mit Karikaturen an die roten Absperrbänder der Polizei geklebt: Sie zeigen einen aufgebahrten alten Mann mit Sektglas in der Hand, der von seinen Kollegen gefeiert wird. Einer von ihnen sagt zu dem Aufgebahrten: "Na klar ist eine Ausstandfeier mit 80 nicht mehr so lustig!" Die Aussicht, wegen Macrons Plänen womöglich länger arbeiten zu müssen, finden viele Franzosen wenig erbaulich. (Lesen Sie hier ein Interview mit einer Expertin über den Reformbedarf im französischen Rentensystem.)

Es geht also nicht um die Revolution wie früher so oft auf dem Platz der Republik. Es geht um den Erhalt dessen, was sich die Vorgänger erkämpft haben. "Man muss ganz einfach klar machen, dass es uns auch noch gibt", sagt der bärtige Stadtangestellte, der auf dem Platz der Republik einen öffentlichen Stand mit Gesellschaftsspielen für Kinder führt.

Eigentlich hat er die Demonstrationen satt. Sie stören am Wochenende oft die Kinder beim Spielen. Kürzlich musste er zusehen, wie Demonstranten der Gelbwesten-Bewegung einen ganzen Haufen Steine auf den Platz brachten, um sie auf die Polizisten zu werfen. Da schloss er schnell seinen Stand. Aber heute? "Man müsste den Kindern einen Haufen Tomaten zum Werfen hinlegen", sagt er.

Trifft der Stadtangestellte damit die Stimmung im Land? Falls ja, stünde es schlecht um den Präsidenten. Laut Umfragen unterstützen zwischen 58 und 65 Prozent der Franzosen die Massenproteste. 1995 war es die Kunst der Streikenden, sich die Solidarität der Öffentlichkeit bewahrt zu haben, trotz aller Verkehrsblockaden. So hielten sie vom 5. Dezember bis Weihnachten durch und gewannen auf ganzer Linie.

Der Protest eint die politischen Extreme

Kann sich das wiederholen? "Alle waren auf den 5. Dezember eingestellt, jetzt haben wir die stürmischen Gewässer erreicht, doch alle suchen immer noch nach einer Haltung", sagt die Sozialhistorikerin Danielle Tartakowsky. Sie unterscheidet zwischen den erfolgreichen sozialen Bewegungen in Frankreich bis 1997 und dem was danach kam. "Bis 2018 hat sich keine der großen sozialen Mobilisierungen mehr bezahlt gemacht", sagt Tartakowsky. Doch dann kamen vor einem Jahr die Gelbwesten dazu. Es war ein improvisierter Aufstand der Unterprivilegierten, ohne Gewerkschaften. Er hat für Tartakowsky "ein neues Klima geschaffen, das zum neuen 5. Dezember beigetragen hat".

Die ersten Zahlen des Tages sind mehrdeutig. 55,6 Prozent aller Eisenbahner streiken, teilt die Regierung mit, und 46,6 Prozent aller Lehrer. Ist das nun viel oder wenig? Aus dem Élysée-Palast heißt es, der Präsident hege "Respekt für diejenigen, die friedlich ihre Opposition gegen sein Projekt zum Ausdruck bringen". Macron will abwarten, wie der im Transportsektor "unbegrenzte" Streik in den nächsten Tagen weitergeht.

Dabei hat an diesem Tag auch erstmals das Rassemblement National, die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen, zur Demonstration mit den Gewerkschaften aufgerufen. Und der Führer der französischen Linkspartei, Jean-Luc Mélonchon, hat das ausdrücklich begrüßt. "Als wir früher in Montpellier demonstrierten, waren auch immer welche von den Falschen dabei", sagt Marie-Lou in Paris. Der Zorn gegen Macrons Pläne vereint in Frankreich viele Lager.