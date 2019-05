Einreiseverbot für Kinder von IS-Kämpferin Großeltern-Paar verklagt Frankreich

Wegen ihrer Weigerung, Kindern von französischen Dschihadisten die Rückkehr aus Syrien zu ermöglichen, ist die Regierung in Paris vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt worden. Zwei Großeltern wollen so erreichen, dass ihre beiden Enkel, die mit ihrer Mutter in einem Flüchtlingslager in Nordsyrien gestrandet sind, nach Hause kommen dürfen. Das teilten die Anwälte der Familie mit. Sie werfen Frankreich einen Verstoß gegen die Europäische Konvention für Menschenrechte vor.

Die Mutter der beiden Kinder hatte sich in Syrien dem IS angeschlossen. Zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn und ihrer vier Jahre alten Tochter war sie beim Kampf um die letzte IS-Hochburg Baghus verletzt worden. Seit drei Monaten sind sie zusammen mit Tausenden anderen Angehörigen ehemaliger IS-Kämpfer in einem von Kurden verwalteten Lager im Nordosten Syriens untergebracht.

Anwälte sehen Mutter und Kinder unmenschlicher Behandlung ausgesetzt

"Frankreich setzt die Mutter und die beiden kranken Kinder, die verwundet und äußerst geschwächt sind, bewusst und absichtlich einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung aus", sagten die Anwälte. In dem Lager in Al-Hol seien Krankheiten wie Cholera und Tuberkulose ausgebrochen. Zudem werde der Familie damit das in der Menschenrechtskonvention verankerte Grundrecht verweigert, in ihr Heimatland einzureisen, argumentierten die Verteidiger.

Die Mutter wird in Frankreich wegen Terrorverdachts per Haftbefehl gesucht. Nach Angaben der Anwälte der Familie hofft sie auf die Ausreise ihrer Kinder nach Frankreich. Sie selbst wolle sich den französischen Behörden stellen.

Baby von IS-Anhängerin stirbt in Flüchtlingslager

Die Frage, was mit Ausländern geschehen soll, die sich vor allem in Syrien Dschihadisten angeschlossen hatten, beschäftigt derzeit viele europäische Länder. Anfang März sorgte der Fall der aus Großbritannien stammenden IS-Anhängerin Shamima Begum für Aufsehen. Sie bat darum, nach Großbritannien zurückkehren zu dürfen, zeigte in Interviews aber keine Reue für Anschläge des IS.

Die britische Regierung erkannte ihr die Staatsangehörigkeit ab und verweigerte ihr die Rückkehr. Begums kurz darauf in einem Flüchtlingslager geborenes Baby starb nach wenigen Wochen.

Frankreich lehnt eine generelle Aufnahme französischer Dschihadisten und ihrer Angehörigen aus Syrien und dem Irak ab. Kindern wird in Einzelfällen hingegen die Einreise ermöglicht. Mitte März konnten fünf Waisen aus Syrien nach Frankreich zurückkehren. Ende März wurde einem dreijährigen Mädchen, dessen Mutter im Irak zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, die Heimreise erlaubt.