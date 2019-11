Frankreichs Migrationspolitik Le Pen treibt Macron vor sich her

Außenpolitisch prescht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron immer noch vorweg: Im britischen Magazin "The Economist" stellte er der Nato diese Woche ein Armutszeugnis aus - und verlangte von Europa ein neues Weltmachtbewusstsein. Um China das zu beweisen, trat er dafür zu Wochenbeginn mit deutschen Konzernbossen auf der Importmesse in Shanghai auf. Dafür bekam er in Berlin und Paris viel Lob. Innenpolitisch weicht Macron aber derzeit zurück.

Wer den Präsidenten schon immer für einen verkappten Rechten oder herzlosen Investmentbanker gehalten hatte, war wenig überrascht. Doch wer seinen vielen humanistisch-aufklärerischen Reden der letzten Jahre zumindest ein bisschen Glauben schenkte, war entsetzt, als er den Präsidenten vergangene Woche auf dem Cover des rechtskonservativen Magazins "Valeurs actuelles" entdeckte.

"Der Fehlschlag unseres Modells wirkt zusammen mit der Krise, die der Islam durchlebt", zitierte das Blatt den Präsidenten in Großbuchstaben auf seiner Titelseite. Der hatte dem Magazin ein ausführliches Exklusiv-Interview gegeben, das nicht als solches erschien, sondern im Rahmen eines Textes veröffentlicht wurde, der ganz im üblichen, ausländerfeindlichen Ton des Magazins gehalten war.

Le Pen holt in Umfragen auf

Was soll man von den 27 Prozent der Muslime in Frankreich halten, die laut einer Umfrage von 2019 die Gesetze der Scharia wichtiger nehmen als die Gesetze der Republik, fragt in dem Text der Autor des Berichts den Präsidenten. "Das, das ist mein Kampf... das ist ein großes Problem für uns", antwortet Macron laut dem Bericht. Worauf der Autor fortfährt: "Dies wird sein letztes Geständnis sein."

Das Interview fügte sich in eine Reihe von Äußerungen und Maßnahmen Macrons, die ein Gesamtbild geben: Der Präsident tut derzeit alles, um seine schärfste politische Gegnerin, die Rechtsextremistin Marine Le Pen, dort zu schlagen, wo er sie am Stärksten wähnt: in der Einwanderungs- und Ausländerpolitik.

Er spricht in der ihr nahestehenden Zeitung.

Er lässt die letzten verbliebenen illegalen Flüchtlingscamps am Rande von Paris räumen. Obwohl diese den Flüchtlingen oft die einzige Überlebenschance in der Hauptstadt bieten.

Er stellte ein neues, wieder etwas strengeres Ausländergesetz vor, das gerade Eingereisten, die krank werden, die bisher übliche Krankenhausbehandlung verweigert.

Macrons Kalkül basiert wohl auf neuen Umfragen: Demnach hat er seine traditionellen Gegner - Sozialisten und Konservative - endgültig abgeschüttelt. Schon beim ersten Wahlgang einer zukünftigen Präsidentschaftswahl würden er und Le Pen bei 27 bis 28 Prozent der Stimmen liegen, deutlich mehr als jeder von ihnen bei der letzten Wahl vor zwei Jahren gewann.

Doch bei einem zweiten Wahlgang, den Macron damals noch mit einem Vorsprung von 32,2 Prozent der Stimmen gewann, läge der Vorsprung laut den Umfragen nur noch bei rund elf Prozent der Stimmen. Eine dramatische Veränderung, die Le Pen nunmehr aus Sicht der Meinungsforscher realistische Siegeschancen einräumt.

Entscheidet die Einwanderungspolitik über die nächste Wahl?

Im Elysée-Palast werden diese Voraussagen offenbar sehr ernst genommen. Laut französischen Medienberichten unterrichtete Macron das gesamte Kabinett darüber und betonte, dass sich die nächsten Wahlen im Bereich der Einwanderungspolitik entschieden werden.

Dabei gehen die Sorgen sogar über die nächsten Wahlen hinaus: "Wenn Macron unter solchen Umständen 2022 gewinnt, was passiert dann beim darauffolgenden Mal?" fragt sich Macrons Sonderberater Philippe Grangeon laut dem Wochenblatt "Canard Enchaîné".

"Diese Umfrage lässt vermuten, dass Macron der letzte Republikaner im Elysée-Palast sein und nach ihm Le Pen folgen wird", so Grangeon. Ein Präsident kann in Frankreich verfassungsgemäß nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten von insgesamt 10 Jahren im Amt bleiben.

In Frankreich gibt es bald wieder neue Proteste

Die Berater Macrons denken vermutlich nicht ernsthaft an das Jahr 2027, eher schon an die nächste Umfrage. Deshalb richten sich alle Augen im Elysée-Palast derzeit auf den 5. Dezember, für den die Eisenbahner-Gewerkschaften einen Streik gegen Macrons Rentenreform angekündigt haben.

Streiken nur die Eisenbahner, ist das kein Problem. Doch viele politische Beobachter fürchten einen erneuten sozialen Flächenbrand wie im Zuge der Gelbwesten-Proteste vor einem Jahr.

Kein Wunder also, wenn für Macron Reisen nach China derzeit Erholung sind. Daheim hat er sich nun selbst in die Niederungen der politischen Schlammschlacht mit Le Pen begeben. Er und seine Berater glauben, um an der Macht zu bleiben, kommt er nicht mehr darum herum.