Trotz massiven Protesten und Streiks will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an seinen Reformplänen festhalten. "Die Rentenreform wird zu Ende gebracht", sagte er am Dienstag in seiner traditionellen Neujahrsansprache.

Er könne nachvollziehen, dass "die getroffenen Entscheidungen verletzen und Befürchtungen und Widerstand wecken können." Dies sei jedoch kein Grund, auf Änderungen zu verzichten. Die Reform sei ein Projekt für Gerechtigkeit und sozialen Fortschritt.

Macrons Regierung will das komplizierte französische Rentensystem mit 42 verschiedenen Pensionskassen vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Rentenkassen abbauen. Außerdem sollen die Franzosen dazu angehalten werden, länger zu arbeiten - dieser Teil der Reform ist besonders umstritten.

Ein Festhalten an den bisherigen Regelungen bedeute "Verrat an unseren Kindern und deren Kindern, die dann den Preis für unseren Verzicht zahlen müssen", betonte Macron in seiner Ansprache.

Macron hofft auf einen Kompromiss

Derzeit liegt das gesetzliche Renteneintrittsalter in Frankreich bei 62 Jahren, nach der Reform wären es faktisch 64 Jahre. In seiner Ansprache versicherte der Staatschef aber: Wer "schwere Arbeit" leiste, solle die Möglichkeit haben, "früher aufzuhören".

Er hoffe auf einen "schnellen Kompromiss" mit den Gewerkschaftsführern. Doch der zeichnete sich bisher nicht ab. Die Gewerkschaften hatten gehofft, dass Macron in seiner Fernsehansprache Abstriche von der Reform ankündigt.

Seit dem 5. Dezember legt ein Dauerstreik vor allem den öffentlichen Nahverkehr in Paris und den Fernverkehr im Land lahm. Auf eine Streikpause zu den Feiertagen ließen sich die Gewerkschaften nicht ein. Erst am 7. Januar sind erneute Gespräche geplant.

Die Reform war ein wichtiges Wahlversprechen Macrons - sie ist für ihn besonders nach der "Gelbwesten"-Krise zur Bewährungsprobe geworden.