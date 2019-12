Frankreich Macron verzichtet auf Präsidenten-Pension

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nach seinem Abgang auf monatlich insgesamt fast 20.000 Euro verzichten. Mitten im Streit um die Rentenreform wolle er mit gutem Beispiel vorangehen und eine Pension in Höhe von 6000 Euro monatlich nicht beziehen, teilte sein Büro mit. Dieses Ruhegehalt ist eigentlich für ehemalige Staatschefs üblich. Dem Elysée-Palast zufolge will Macron auch auf einen Sitz im Verfassungsrat verzichten, der ehemaligen Staatschefs bei einer Vergütung von monatlich 13.500 Euro auf Lebenszeit zusteht.

Die Rentenreform ist das zentrale Reformversprechen Macrons. Er will das komplizierte System mit 42 verschiedenen Regelungen in Frankreich vereinheitlichen und das Milliardendefizit der Rentenkassen abbauen. Macron hält das System für unfair und zu teuer.

Aktuell variieren Renteneintrittsalter und Pensionsleistungen. So können beispielsweise Bahnangestellte wesentlich früher in Rente gehen als andere Beschäftigte. Das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt derzeit bei 62 Jahren. Macron will auf Rentenpunkte umstellen, die für alle Franzosen gleichermaßen gelten sollen - Sonderrechte würden abgeschafft.

Französische Bahn streicht Züge zu Weihnachten

Gegen das Vorhaben regt sich jedoch massiver Widerstand. Der seit zweieinhalb Wochen andauernde Streik von Bahnmitarbeitern führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Frankreich. Kurz vor Weihnachten hat Macron nun zu einer Streikpause aufgerufen. Es gebe Französinnen und Franzosen, die sich an den Feiertagen wiedersehen wollten, dies müsse anerkannt werden, sagte Macron.

Die gewünschte Streikpause zeichnet sich allerdings bisher nicht ab. Mehrere Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen, den Arbeitskampf fortzusetzen. Die französische Bahn kündigte an, dass am 23. und 24. Dezember sechs von zehn TGV-Schnellzügen sowie Intercity-Zügen ausfallen. Betroffen von dem Arbeitskampf ist auch die Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP.

In dem sozialen Konflikt sind die Fronten verhärtet. Gespräche der Regierung mit den Gewerkschaften waren zuvor auf Januar vertagt worden.