Gesetze zum Klimaschutz Französisches Parlament will Straftatbestand »Ökozid« festschreiben

Wer einen Fluss verschmutzt, soll bis zu zehn Jahre ins Gefängnis: In Frankreich ist ein Maßnahmenpaket gegen »Ökozid« geplant – in Anlehnung an Gesetze gegen Genozid.