Proteste gegen Macrons Rentenreform Der kommende Aufstand

Die französische Staatsbahn SNCF hat bereits vorgesorgt. Sie hat für den 5. bis 8. Dezember sämtliche Reservierungen gesperrt. "Le Figaro" erwartet einen "gigantischen Streik" und Gewerkschaftler scherzen: "Wir werden den Truthahn zu Weihnachten zusammen essen."

Frankreichs Gewerkschaften, allen voran die Mitarbeiter der SNCF, haben für diese Woche zu Massenprotesten aufgerufen gegen die geplante Rentenreform, eines der ehrgeizigsten Projekte von Präsident Emmanuel Macron. "Ich empfehle allen, sich vorher auszuruhen, um für die sozialen Proteste fit zu sein", sagt Philippe Martinez, Chef der linken Gewerkschaft CGT.

Noch ist nicht klar, was Macron genau vorhat, der Reformtext soll erst nach dem 9. Dezember bekannt werden, Anfang Januar das Projekt dem Parlament vorgelegt werden. Doch die Skepsis in der Bevölkerung ist groß.

Widerstand gegen Ende der Rente mit 56

Bei der SNCF und den Verkehrsbetrieben RATP gehen die Mitarbeiter im Schnitt schon mit 56 Jahre in die Rente und das bei doppelt so hohen Pensionen wie in der Privatwirtschaft. Bei der SNCF liegt die Durchschnittsrente bei rund 2600 Euro brutto.

Macron will nun die staatlichen den privaten Renten angleichen. In zahlreichen Bereichen gibt es "Spezialregime", die abgeschafft werden sollen. Sein Vorhaben, die 42 verschiedenen Rentensysteme zusammenzuführen, hatte Macron schon im Wahlkampf angekündigt.

Auch Anwälte und Freiberufler sorgen sich, dass sie in Zukunft weniger aus den Kassen erhalten werden. Kritiker sehen zudem die Rente von Frauen bedroht, die oft weniger als Männer in die Kassen einzahlen.

Nach den Protesten der Gelbwesten vor einem Jahr steht Frankreich abermals ein turbulenter Winter bevor. Neben der SNCF und der RATP will sich die Fluggesellschaft Air France beteiligen, ebenso Polizisten und Elektrizitätsbetriebe. Es ist zu erwarten, dass ganz Frankreich lahmgelegt wird.

"Es wird sportlich"

Die Regierung befürchtet, dass sich die Gelbwesten den Protesten anschließen. Premierminister Édouard Philippe ließ durchblicken, dass die Proteste um die Rentenreform heftiger werden könnten als alle anderen zuvor: "Es wird sportlich." Der verstorbene Premierminister Michel Rocard hatte schon 1991 gewarnt: "An einer Rentenreform könnten mehrere Regierungen scheitern."

Seit Wochen diskutiert die Regierung mit Gewerkschaften und Arbeitsgebervertretern. Macron hat dabei Zugeständnisse gemacht, so soll das offizielle Rentenalter von 62 Jahren nicht angehoben werden, was der Arbeitgeberverband Medef und die Konservativen wünschen. Wer nicht genügend Jahre gearbeitet hat, bekommt volle Rente allerdings derzeit erst mit 67 Jahren. Die Reform der Rentenkasse scheint notwendig. Der Rentenrat COR hat vorgerechnet, dass in der staatlichen Kasse bis 2025 zwischen 7,9 und 17,2 Milliarden Euro fehlen.

Laut jüngsten Umfragen findet die Mehrheit der Franzosen die Streiks gerechtfertigt. Allerdings wünschen gleichzeitig 66 Prozent die Abschaffung der Spezialregime. Viele sind der Ansicht, dass Eisenbahner zu viele Vorteile haben. Bernard Arnault, Chef des Luxuskonzern LVMH und Anhänger von Macron, wischte kürzlich die Bedenken gegenüber einer großen Streikwelle lässig vom Tisch: "Wir haben die Tendenz, das alles ein wenig zu übertreiben."

Wenn sich in Frankreich der Zorn auf der Straße entlädt, geht die Regierung regelmäßig in Deckung und gibt nach. Im Falle der Gelbwesten hatte Macron schon Steuergeschenke von 17 Milliarden Euro gewährt.

Er kann nur hoffen, dass es ihm nicht so geht, wie dem konservativen Premierminister Alain Juppé 1995. Dieser wollte die Pensionen im öffentlichen Bereich an die Privatwirtschaft angleichen. Historiker Stéphane Sirot von der Universität Cergy-Pontoise bei Paris vergleicht die Proteste: "1995 war die Bewegung durch eine massive Mobilisierung von Eisenbahnern und RATP gekennzeichnet."

Was nun wieder der Fall sein wird. Drei Wochen war Frankreich damals total blockiert, dann zog Juppé sein Projekt zurück. Danach wagte sich über Jahrzehnte niemand mehr an große Reformen. Knapp ein Vierteljahrhundert später versucht es Macron erneut.