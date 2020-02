Französische Rabbinerin über Antisemitismus Icon: Spiegel Plus "Generalprobe für immense Gewalt"

Fast überall in Europa nehmen Übergriffe gegen Juden zu. Die Rabbinerin Delphine Horvilleur rät Mitgliedern ihrer Gemeinde in Paris: Tragt keine Kippa in der Öffentlichkeit.

Ein Interview von Petra Truckendanner