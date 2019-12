Geheime Nebenjobs Rentenbeauftragter der französischen Regierung tritt zurück

Nach Medienenthüllungen über Nebenjobs ist der Hochkommissar für die französische Rentenreform, Jean-Paul Delevoye, zurückgetreten. Er sei auf eigenen Wunsch von Präsident Emmanuel Macron abberufen worden, wie der Elysée-Palast mitteilte.

Der 72-Jährige hatte verschiedene bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten und Mandate nicht offiziell angegeben. Ihm wurde deshalb ein Interessenkonflikt mit seinem Regierungsamt vorgeworfen.

Macron habe den Rücktritt "mit Bedauern" angenommen, hieß es aus dem Präsidialamt. Delevoye werde in Kürze ersetzt. Macron hatte den konservativen Politiker im September 2017 berufen, um die Rentenreform auszuarbeiten. Sie ist eines der zentralen Wahlkampfversprechen des Staatschefs.

Gegen die Rentenreform wird in Frankreich bereits den zwölften Tag in Folge gestreikt. Sie sieht vor, dass die Franzosen künftig erst mit 64 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können statt bisher mit 62. Zudem sollen Vorzugsrenten etwa bei der Bahn und beim Pariser Nahverkehr abgeschafft werden.

Delevoye begründete seinen Rücktritt mit dem "geschwächten Vertrauen" in seine Person. Er bezeichnete sich als Opfer von "gewaltsamen Angriffen und einem Gemisch aus Lügen". Dies schade der Rentenreform, die "unerlässlich für Frankreich" sei.