Streiks bei Bahn und Nahverkehr in Frankreich Stille Nacht

Den Wunsch von Staatschef Emmanuel Macron haben Frankreichs Bahnmitarbeiter nicht erfüllt. Sie legten über die Feiertage keine Streikpause ein, sondern brachten den Zugverkehr im Land teilweise zum Erliegen. Es fuhr nur etwa ein Drittel der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge, wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte.

Auch der Bahnverkehr von und nach Deutschland war stark beeinträchtigt. Nach Südwestdeutschland war am Mittwoch nur ein Zug von sonst üblicherweise zehn unterwegs. Die großen Bahnhöfe in Paris blieben am 21. Streiktag in Folge komplett geschlossen. In der Hauptstadt ging im öffentlichen Untergrundverkehr fast gar nichts mehr. Nur die beiden automatisch betriebenen Metro-Linien waren noch in Betrieb.

Erst in den kommenden Tagen soll sich die Lage für die Kunden nach und nach bessern. TGV-Schnellzüge sollten frühestens ab Mittwochnachmittag wieder fahren, kündigte die Verkehrsgesellschaft an. Am Wochenende werde sich die Situation entspannen: "Wir erwarten, das bei den TGV drei von fünf Zügen unterwegs sein werden", sagte ein Sprecher. Das könnte das beste Angebot für Fahrgäste seit Beginn des Arbeitskampfs vor rund drei Wochen sein.

Protest gegen neue Rentenregeln

Bereits an Heiligabend waren zehntausende Reisende, die zu Weihnachten ihre Familien besuchen wollten, in Paris gestrandet. Am ersten Weihnachtsfeiertag gingen in der Hauptstadt viele Einheimische und Touristen bei sonnigem Winterwetter zu Fuß oder versuchten, einen Bus zu ergattern. Mitwagenanbieter und Taxis waren mit der plötzlich immensen Nachfrage komplett überfordert.

Die Streiks richten sich gegen das zentrale Reformversprechen von Präsident Macron, der das komplizierte Rentensystem mit 42 verschiedenen Regelungen vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Rentenkassen abbauen will. Besonders umstritten ist die faktische Anhebung des Renteneintrittsalters von derzeit 62 auf künftig 64 Jahre. Die Regierung bot zwar lange Übergangsfristen an, das reichte den Gewerkschaften jedoch nicht aus.

Hunderttausende Menschen sind bisher gegen die Rentenpläne auf die Straße gegangen. Der Streik wird vor allem von Eisenbahner-Gewerkschaften getragen, allerdings beteiligen sich auch weitere Branchen und Einrichtungen an den Protesten, darunter die Pariser Oper.

Vor deren Haupteingang führten etwa 40 Tänzer am Dienstag aus Protest gegen die Reformpläne vor Passanten Ballett-Szenen aus "Schwanensee" auf. Dazu hielten die Tänzer Banner mit der Aufschrift "Kultur in Gefahr" in die Höhe.

"Es fängt an, finanziell weh zu tun"

Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und der Regierungen waren vergangene Woche gescheitert und sollen am 7. Januar fortgesetzt werden. Die Gewerkschaften haben angekündigt so lange weiter zu streiken, bis eine Einigung erzielt ist.

Der Ausstand kommt die SNCF allerdings teuer zu stehen. Es gebe bisher eine Umsatzeinbuße von rund 400 Millionen Euro, das sei "eine beachtliche Summe", sagte SNCF-Chef Jean-Pierre Farandou der französischen Tageszeitung "Le Monde". Am Vorweihnachtswochenende habe die Bahn immerhin 800.000 Fahrgäste befördert.

Auch Tourismus und Einzelhandel klagten insbesondere in der Hauptstadt darüber, dass ihr Geschäfte unter den Streiks litten. Industrieverbände bezifferten ihre Umsatzeinbußen auf 30 bis 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - und auch die Streikenden leiden nach drei Wochen im Ausstand unter Geldmangel. "Es fängt an, finanziell weh zu tun", sagte Lokführer Raffi Kaya am Rande eines von den Gewerkschaften organisierten Weihnachtsessens. "Aber wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzuhören."