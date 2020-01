Frankreich hat seine Bürger vor Reisen in den Irak und nach Iran gewarnt. Die Sicherheitslage sei "extrem unbeständig", teilte das französische Außenministerium auf seiner Webseite mit.

Bürger, die das Land vorübergehend nicht verlassen könnten, werden in der Mitteilung aufgefordert, vorsichtig zu sein. Bürger sollen demnach Reisebewegungen in Iran und auch im Irak reduzieren und Menschenansammlungen meiden.

Die amerikanische Botschaft hatte ihre Präsenz im Irak bereits lange vor der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani zurückgefahren. In der Botschaft und im Konsulat im nordirakischen Erbil wurde der normaleVisa-Service bereits im vergangenen Mai vorübergehend ausgesetzt. "Die US-Regierung hat nur beschränkte Möglichkeiten, amerikanischen Bürgern im Irak in Notfällen zu Dienste zu stehen", hieß es damals.

Das Auswärtige Amt hält sich mit einer Reisewarnung indes noch zurück. Für den Irak besteht lediglich eine Teilreisewarnung, von der die Region Kurdistan-Irak ausgeschlossen ist. Zur Situation in dem Land heißt es: "Die Sicherheitslage in der Region ist nach dem Tod des iranischen Generals Qasem Soleimani bei einem US-Luftangriff in Bagdad am 3. Januar 2020 volatiler geworden und kann sich weiterhin sehr schnell verändern."

Für Iran findet sich keine explizite Reisewarnung. Das Amt fordert allerdings dazu auf, nicht erforderliche Reisen in das Land nach Möglichkeit zu verschieben.