Gedenkstätte beschmiert Frankreich will türkische "Graue Wölfe" verbieten

Der Konflikt zwischen Frankreich und der Türkei geht weiter: Nachdem in Lyon eine Gedenkstätte für Opfer des Genozids an den Armeniern beschmiert wurde, will Frankreich die rechtsextreme Organisation "Graue Wölfe" verbieten.