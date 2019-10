Äthiopischer Premier Abiy Ahmed mit Friedensnobelpreis ausgezeichnet

Er schloss Frieden mit dem langjährigen Erzrivalen Eritrea und trat in zahlreichen Konflikten in Ostafrika als Vermittler auf: Abiy Ahmed, seit 2018 Regierungschef in Äthiopien, erhält den Friedensnobelpreis.

In seiner Heimat gilt Abiy als Hoffnungsträger. Seit seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren hat der Regierungschef Tausende Dissidenten freigelassen und korrupte Beamte entlassen. Er steht für einen Neubeginn nach einer langen Phase staatlichen Terrors.

