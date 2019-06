Newsblog zum G20-Gipfel Trump sagt Putin, er solle sich nicht in US-Wahlen einmischen

6/28/19 6:21 AM In Hongkong gibt es massiven Widerstand gegen ein geplantes Gesetz, das Auslieferungen auf das chinesische Festland erleichtern könnte. Oppositionelle befürchten, dass davon in Zukunft auch politische Aktivisten betroffen sein könnten und gehen deshalb auf die Straße. An den Protest werden auch die Statts- und Regierungschefs in Japan erinnert - mit einer großen Anzeige: 6/28/19 6:09 AM In einem Interview der "Financial Times" provozierte Russlands Präsident Wladimir Putin die westlichen Staaten kräftig. Die "liberale Idee" habe ausgedient , polterte er - und nannte den Multikulturalismus als Beispiel. Doch EU-Ratspräsident Donald Tusk hält unbeirrt daran fest - und weist Putins Äußerungen zurück. Er sei überhaupt nicht einverstanden damit, wenn argumentiert werde, dass der Liberalismus obsolet sei, sagte Tusk in Osaka. "Wer immer behauptet, dass die liberale Demokratie überflüssig ist, der behauptet auch, dass Freiheiten überflüssig sind, dass die Rechtsstaatlichkeit überflüssig ist und dass Menschenrechte überflüssig sind." Die EU stehe fest hinter der Idee der freiheitlichen Demokratie. Tusk sagte auch: "Was ich wirklich überflüssig finde, sind Autoritarismus, Personenkult und die Herrschaft von Oligarchen." Das kann als Seitenhieb gegen Putin verstanden werden. 6/28/19 6:08 AM Wo geht's lang für die Weltwirtschaft? dpa Wo geht's lang in der Weltpolitik? Zumindest auf diesem Bild deuten Emmanuel Macron, Donald Trump und Shinzo Abe in die gleiche Richtung 6/28/19 5:59 AM Gelingt den Staats- und Regierungschefs ein Weg aus der Zollfalle? Die Chefvolkswirtin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Gita Gopinath, hat jedenfalls vor eheblichen Folgen gewarnt, falls sich der Handelskonflikt mit den USA ausweiten sollte. „In den meisten unserer Simulationen kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine Eskalation des Handelskonflikts , der die Autoindustrie einschließt, erhebliche Auswirkungen auf das weltweite Wachstum hätte“, sagte sie dem "Handelsblatt". „In einzelnen Ländern könnten die Folgen so stark sein, dass es zu einer Rezession führt.“ Gopinath begrüßte, dass die Notenbanken bestrebt seien, „ein Abwärtsszenario zu verhindern“. Allerdings sei ihr Spielraum deutlich geringer als während der Finanzkrise 2008. 6/28/19 5:45 AM Höhepunkt des zweitägigen Treffens dürften die geplanten bilateralen Gespräche von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping über den Handelsstreit zwischen beiden Ländern werden - zumindest offiziell. Lesen Sie hierzu die Analyse meiner Kollegin Ines Zöttel: Deal oder Duell? Zocken um die Weltwirtschaft . Inoffiziell gibt es noch ein weiteres Topthema: Die Wahl des künftigen EU-Kommissionspräsidenten . Nachdem sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vehement gegen Manfred Weber und das Spitzenkandidatenptinzip aussprach, hat die dänische EU-Kommissarin Margarete Vestager zumindest noch Außenseiterchancen. 6/28/19 5:32 AM "Wir sollten nach Gemeinsamkeiten suchen, anstatt unsere Differenzen herzuvorheben", sagte der Gastgeber, Japans Ministerpräsident Shinzo Abe . "Wir sollten das Treffen zu einem Gipfel werden lassen, von dem jeder profitiert." Kiyoshi Ota/POOL/EPA-EFE/REX Shinzo Abe 6/28/19 5:13 AM Viele Beobachter würden das Verhältnis von Angelas Merkel und Donald Trump als eher kühl beschreiben. Doch der US-Präsident selbst hat beim Gipfel in Osaka nicht an Lob für die deustche Kanzlerin gespart. Er lobte Merkel als " fantastische Person " und " großartige Freundin ". Das Verhältnis sei grandios. Wie viel Wahrheit in diesen Worten steckt? Noch bei der Anreise nach Osaka hatte Trump zumindest zu einem Rundumschlag gegen G20-Partnerländer ausgeholt. Er kritisierte Gastgeber Japan wegen militärischer Schwäche, Deutschland wegen eines zu niedrigen Wehretats, China wegen seiner Handelspraktiken und Indien wegen zu hoher Zölle. 6/28/19 5:13 AM Wird der G20-Gipfel auch zum Klimagipfel? Vor dem Auftakt des Treffens in Osaka hat die Europäische Union jedenfalls bereits deutlich gemacht, keine Abschlusserklärung zu akzeptieren, die bei dem Thema hinter vorherige Erklärungen zurückfällt. " Ich denke, dass wir eine starke Erklärung zum Klimawandel brauchen ", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Beim Gipfel in Buenos Aires hatten sich die Gipfelteilnehmer damals mit Ausnahme von US-Präsident Donald Trump zur "uneingeschränkten Umsetzung" des Pariser Klimaabkommens zur Begrenzung der Erderwärmung bekannt und festgehalten, dass der Vertrag "unumkehrbar" sei. Show more Tickaroo Liveblog Software