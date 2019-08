G7-Gipfel in Biarritz Trump erwägt Treffen mit Rohani

US-Präsident Donald Trump könnte sich in den nächsten Wochen mit Irans Präsident Hassan Rohani treffen. "Wir haben die Bedingungen geschaffen für eine Zusammenkunft", sagte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump auf dem G7-Gipfel in Biarritz. Die USA sehen in Iran einen Feind.

Trump selbst äußerte sich bei dem öffentlichen Auftritt etwas zurückhaltender. Wenn die Umstände stimmten, sagte er zu einem möglichen Gipfel mit Rohani, "wäre ich dazu bereit". Nun müsse man sehen, ob es dazu komme - oder nicht.

Doch der US-Präsident fand durchaus lobende Worte: "Iran ist nicht mehr das Land, das es vor zweieinhalb Jahren war", sagte Trump. Zur Zeit seines Amtsantritts sei das Land "Terrorstaat Nummer eins" gewesen. Das Land habe großes Potential. Laut Macron hat sich Rohani seinerseits bereits offen für ein Treffen gezeigt.

Der Konflikt mit dem Iran war eines der zentralen Themen des G7-Gipfeltreffens in Frankreich. Auf Initiative Macrons war der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag überraschend nach Biarritz gekommen.

Trumps Gesprächsbereitschaft käme einem Kurswechsel gleich. Der US-Präsident will Iran eigentlich mit maximalem politischen und wirtschaftlichen Druck zu einem Kurswechsel in der als aggressiv erachteten Außenpolitik zwingen. Die Wiedereinführung von Wirtschaftssanktionen hat bislang allerdings lediglich die Spannungen weiter angeheizt - unter anderem mit der Folge, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus als nicht mehr sicher gilt.

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.