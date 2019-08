G7-Treffen in Biarritz Trump kündigt US-Handelsvertrag mit Großbritannien an

Im französischen Biarritz tagen heute weiter die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten westlichen Industrieländer. Auf der G7-Tagesordnung stehen unter anderem Handelsstreitigkeiten, der Klimaschutz und der Schutz der Demokratie.

US-Präsident Donald Trump kam zunächst mit dem britischen Premierminister Boris Johnson zu einem Arbeitsfrühstück zusammen.

"Wir werden bald ein Handelsabkommen abschließen können", sagte Trump, einen "sehr großen" Pakt. "Es gibt riesige Chancen für Großbritannien auf dem US-Markt", betonte der britische Premierminister. Er räumte allerdings ein, dass die Verhandlungen mit Washington schwierig würden.

Johnson hatte bereits am Samstag erklärt, Großbritannien setze auf friedliche Handelsbeziehungen. "Ich bin sehr besorgt über die Entwicklung, die Zunahme des Protektionismus, der Zölle", sagte er.

Trump hatte kurz vor Beginn des Gipfels angeordnet, chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar mit einem 30-Prozent-Zoll zu belegen. Bislang liegt der Satz bei 25 Prozent. In Biarritz verteidigte er die Strafzölle. Er erwarte keine negativen Marktreaktionen. Der Handelsstreit mit China helfe vielmehr beim Abschluss eines "sehr großen" Handelsabkommens mit Japan.

Johnson und der Brexit: "Der richtige Mann für den Job"

Trump unterstützt den harten Brexit-Kurs Johnsons. In der Vergangenheit hatte sich der US-Präsident negativ über das Vorgehen von Johnsons Amtsvorgängerin Theresa May geäußert. Johnson sei "ein ganz anderer Mensch", sagte der US-Präsident nun in Biarritz. Er vertraue darauf, dass der neue britische Premierminister die Gespräche über den Austritt aus der EU gut führen werden. "Er braucht keinen Rat. Er ist der richtige Mann für den Job", sagte er vor Reportern.

Johnson wird im Laufe des Tages den Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, treffen. Großbritannien möchte zum 31. Oktober aus der EU austreten. Der britische Premier beteuerte, nicht an einem Brexit ohne Abkommen interessiert zu sein. "Ich habe absolut klargemacht, dass ich keinen No-Deal-Brexit will", sagte er. Tusk sagte in Biarritz: "Ich hoffe immer noch, dass Premierminister Johnson nicht als Mr. No Deal in die Geschichte eingehen will."

Am Vormittag steht eine Diskussion über die Lage Weltwirtschaft auf der Agenda. Dabei wollen die EU-Partner Trump zur Mäßigung in den Handelskonflikten mit China und der EU aufrufen. Später sollen Außenpolitik und Sicherheitsthemen thematisiert werden.

Video zum G7-Gipfel: "Die Stadt ist zu einer Festung geworden"