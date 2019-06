Gambias Ex-Diktator Yahya Jammeh Autokrat, angeblicher Aids-Heiler - und Vergewaltiger?

Yahya Jammeh war 22 Jahre lang Diktator. Im westafrikanischen Gambia herrschte er als exzentrischer und grausamer Staatschef. Jammeh ernannte sich selbst zum Professor, Scheich und Wunderheiler für Aids und Asthma, politische Gefangene verurteilte er gnadenlos zum Tod. Seit zwei Jahren lebt er weiter südlich im Exil im Äquatorialguinea.

Nun kommen zu der langen Liste an mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen - darunter willkürliche Verhaftungen, Folter und Mord durch seine Sicherheitskräfte - weitere konkrete Vorwürfe gegen ihn hinzu: Drei Frauen werfen dem Ex-Staatschef vor, sie vergewaltigt zu haben.

Eine davon erklärte sich bereit, mit Foto und Klarnamen die Geschichte zu erzählen, wie sie ihr widerfahren sein soll: Fatou Toufah Jallow wurde mit 18 Jahren zur Schönheitskönigin von Gambia gekürt. Das war 2014. Ihr offizieller Titel: "Miss 22. Juli" - eine Reminiszenz an den Tag, an dem sich Jammeh Mitte der Neunzigerjahre an die Macht geputscht hatte.

Erst ein Heiratsantrag, dann die Vergewaltigung

Jallow gibt an, in den Monaten nach ihrer Ernennung zur Schönheitskönigin mehrfach vom damaligen Staatschef in den Präsidentenpalast eingeladen und beschenkt worden zu sein. Jammeh habe ihr einen Heiratsantrag gemacht, sie habe abgelehnt.

2015 habe der Präsident sie in einem Zimmer eingeschlossen, ihr eine Substanz gespritzt, die sie bewegungsunfähig gemacht habe, und sie vergewaltigt. Jallow flüchtete später in den Senegal.

Jammeh (r.) und die damals 18-jährige Fatou Toufah Jallow

Publik machte den Fall nun die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) in der gambischen Hauptstadt Banjul. HRW gibt an, man habe Jammeh in seinem Exil in Äquatorialguinea mit den Vorwürfen konfrontieren wollen.

"Jammeh behandelte die gambischen Frauen wie seinen Besitz"

Per E-Mail und Telefon habe man versucht, Jammehs Cousine zu erreichen, die dem Ex-Staatschef laut HRW geholfen haben soll, dem Machthaber junge Frauen zuzuführen. Eine Antwort aber habe man nicht erhalten.

"Jammeh behandelte die gambischen Frauen wie seinen Besitz", sagte ein HRW-Anwalt. Der Ex-Diktator und seine Mitarbeiter hätten für sexuelle Gefälligkeiten "auf Nötigung, Betrug und Gewalt gesetzt", heißt es zudem in einer Untersuchung von HRW und der Schweizer Nichtregierungsorganisation Trial International.

Ab 2016 war damit Schluss. Jammehs Regiment endete unblutig und überraschend an der Wahlurne. Herausforderer Adama Barrow hatte die Wahl klar gewonnen, Jammeh gratulierte zunächst.

Jammeh ist im Exil - sicher und reich

Dann stritt er die Niederlage wieder ab. Nach Wochen ergebnisloser Vermittlungsversuche floh der Diktator - mit im Reisegepäck: Luxusautos und Millionen Dollar.

Seine Wahlheimat Äquatorialguinea wird selbst von einer zweifelhafter Regierung geführt, die ihn sehr wahrscheinlich nicht ausliefern wird. Teodoro Obiang regiert den ölreichen Kleinstaat seit fast 40 Jahren.

Der Diktator zeigt keine Scheu, mit Gambias berüchtigtem Ex-Staatschef öffentlich zu feiern. Ein Facebook-Video dokumentiert, wie die beiden gemeinsam Silvester feierten und ausgelassen tanzten.

Jammeh dürften die neuen Vergewaltigungsvorwürfe erreicht haben. Gambias Justizministerin Marina Parade beglückwünschte Jallow öffentlich zu ihrem Mut, "der Welt ihre Geschichte zu erzählen und einen weiteren schwerwiegenden Vorwurf gegen Jammeh aufzudecken". Der ehemalige Präsident habe "seine Position als Staatschef zum Schaden vieler Gambier ausgenutzt".

Jallow sagte dem SPIEGEL, es sei "ermutigend, dass die Ministerin Überlebende sexueller Gewalt unterstützt". Und fügte hinzu: "Es ist wichtig, dass Frauen sich zu Wort melden, denn unser Schweigen ist für den Täter Jammeh Schutz und Vorteil."

Human Rights Watch Mutmaßliches Vergewaltigungsopfer: Fatou Toufah Jallow

Die Justizministerin forderte derweil Gambias Frauen auf, sich zu melden, wenn auch sie zu Opfern des Ex-Staatschef geworden sein sollten. Eine mögliche Adresse: die Wahrheitskommission. Dort versucht man seit zwei Jahren, das düstere Erbe der Jammeh-Jahre aufzuarbeiten. Eine offizielles Auslieferungsersuchen gegen Jammeh will Präsident Barrow auch von ihren Erkenntnissen abhängig machen.

In die Ermittlungen der Wahrheitskommission sollen auch weitere Vorwürfe einfließen, die Human Rights Watch und Trial International gesammelt haben: Demnach umgab sich Jammeh häufig mit sogenannten "Protocol Girls" - jungen Frauen, die er persönlich als Assistentinnen auswählte. Auch sie soll er sexuell belästigt haben.