II Wenn das Wasser kommt

Die Bewohner des Ortes Erring am Nilufer, 30 Kilo­meter vom Damm, schöpfen das Wasser einfach ab. Sie lassen es ruhen, bis die Sedimente im Plastik­kanister ab­sinken, ehe sie davon trinken. Teha Abdilahi, 50, schlürft aus einer flachen Metall­schüssel, auf deren Grund noch ein paar Sand­körner tanzen. Dann reicht er die Schale weiter. Der Nil schmeckt köstlich.

Wasser ist Leben. Das Nilwasser aber, das Teha und seine Familie genauso schöpfen wie ihre Vor­fahren, wird in Erring bald das Ende des Lebens bedeuten, wie sie es kennen:

Teha und seine Nachbarn gehören zum Volk der Gumuz. Die Männer sitzen auf einem gefloch­tenen Bett­gestell unter einem Sonnen­dach und erklären, was der Fluss für sie bedeu­tet: Die Frauen waschen Gold, vom Rand schlagen junge Männer Salti ins Wasser, sie fischen. Und manch­mal, da gehen sie auf Krokodile, mit suda­nesischen Schnüren und Angel­haken, sagt Teha. Doch schon bald wird das Wasser steigen.

Visualisierung: Deutsches Zentrum für Luft- und Raum­fahrt, Earth Observation Center

An der Staumauer gurgelt das braune Wasser in der Trocken­zeit durch zwei Durch­lässe am Fuß der Stau­mauer hin­durch, unge­hindert. Sonst hat der Damm keine Lücke mehr, die nied­rigste Stelle der Tal­sperre misst schon 25 Meter. Trotz offener Durch­lässe entstand so in der Regen­saison 2018 bereits ein großer See, und das Wasser stürzte in einem enormen Schwall über die niedrigste Stelle der Sperranlage.

Nach der Regen­zeit soll die Mauer auf über 60 Meter wachsen. Die ersten beiden Turbinen könnten dann schon Ende 2020 Strom produ­zieren. Dann ist es um Erring geschehen.

»Wenn das Wasser kommt, gehen wir natür­lich«, sagt Teha. Er und seine Familie müssen dann um­siedeln, ganz gleich, ob das seiner Frau und seinen beiden Töchtern nun gefällt oder nicht. »Sie gehen dahin, wo auch ich hin­gehe. Sie können schließ­lich nicht unter Wasser leben.«