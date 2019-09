Schlappe für Johnson Gesetz gegen No-Deal-Brexit bekommt auch bei zweitem Votum Mehrheit

Wieder eine Niederlage für Boris Johnson: Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts im britischen Parlament stimmten am Abend beim zweiten Votum ebenfalls für ein No-No-Deal-Gesetz - mit 327 zu 299 Stimmen.

Bevor das Gesetz gegen den No Deal in Kraft treten kann, muss es aber auch noch das Oberhaus passieren. Dort könnten jedoch Brexit-Hardliner versuchen, mit einer Flut von Anträgen und Filibuster (Dauerreden) viel wertvolle Zeit zu verschwenden.

Das Gesetz gegen den ungeregelten EU-Austritt soll Johnson dazu zwingen, eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU ratifiziert sein. Der Antrag müsste dann von den übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten einstimmig gebilligt werden.

Johnson will die Parlamentarier noch am Abend über eine Neuwahl am 15. Oktober abstimmen lassen. Er will Großbritannien am 31. Oktober aus der Staatengemeinschaft führen - "komme, was wolle". Der Premier hofft, Brüssel damit zu Zugeständnissen bei dem bereits drei Mal im Unterhaus gescheiterten Brexit-Deal bringen zu können.

Rückendeckung von Trump

Im Hinblick auf den Austritt Großbritanniens aus der EU hat US-Präsident Donald Trump dem britischen Premierminister erneut sein Vertrauen ausgesprochen. Boris Johnson sei sein Freund und verstehe es, hart zu ringen, um letztlich zu siegen, sagte Trump im Weißen Haus. "Boris weiß, wie man gewinnt", sagte Trump auf die Frage eines Journalisten. "Machen Sie sich keine Sorgen um ihn", fügte der Präsident hinzu.