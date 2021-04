Gewalt gegen Frauen in Nepal Sudhas Weg aus der Versteinerung

Für viele Frauen in Nepal wird das eigene Zuhause zur Lebensgefahr. Zwei Frauenhäuser in Kathmandu bringen regelmäßig Betroffene in Sicherheit. Ein Fotograf hat die Frauen über Jahre begleitet.

und Giacomo d'Orlando (Fotos), Hamburg und Kathmandu Von Maria Stöhr