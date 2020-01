Gourmet-Restaurant in Ghana Wo afrikanische Küche plötzlich hip ist

Heimat schmeckt nach Hering, zumindest für Selassie Atadika. "Das gab es oft bei uns", sagt sie. "Hering mit Tomate, mit grünem Chili, Hering gebraten." Es ist sechs Uhr morgens in Accra und Atadika kauft Fisch. In Ghana herrscht Regenzeit - Heringssaison.

Der Nebel über dem Meer mischt sich mit dem Qualm der Räucherfeuer, die Seeluft mit dem Geruch des Fischmarkts. Auf Holztischen liegt der Fang der letzten Nacht. Atadika lässt die silbernen Fischleiber durch die Finger gleiten, riecht an ihnen, befühlt sie. "Die sehen gut aus", sagt sie. "Die nehme ich mit."

Selassie Atadika, 43, ist in Ghana geboren, aber in New York aufgewachsen. Seit fünf Jahren betreibt sie in Accra ein Restaurant, das "Midunu". Sie ist nach Ghana zurückgekommen, in die Heimat ihrer Eltern, um die westafrikanische Küche neu zu erfinden. Atadika hat in den USA studiert, in Liberia gearbeitet, im Kosovo gelebt. Sie hätte ihr Restaurant überall eröffnen können, in London, in Paris, in Barcelona. Aber sie wollte hierher, nach Accra, in die ghanaische Hauptstadt. "Mein kulinarisches Zuhause ist immer Ghana geblieben", sagt sie.

Auch wenn viele Ghanaer auf der Suche nach Arbeit ihre Heimat verlassen, kommen inzwischen viele von denen, die lange im Ausland gelebt haben, zurück. Ghanas Wirtschaft wächst, die Hauptstadt boomt. Die New York Times schreibt, Accra sei die "Capital of Cool", die coole Hauptstadt Afrikas. Es gibt Sushi-Restaurants und französische Bistros, teure Italiener und Fusion-Küche. Aber: In der "coolen Hauptstadt" Afrikas gab es kein einziges, gehobenes afrikanisches Restaurant. Bis Atadika kam.

Nana Kofi Acquah Gericht mit Hering von Selassie Atadika

Das "Midunu" liegt hinter einer sonnenbleichen Mauer in einer kleinen Seitenstraße. Vor fünf Jahren wurde es eröffnet. "Afrikanisches Essen", sagt Atadika, "sei ein Glas Wasser und eine Schüssel Luft." Diesen Witz hat sie im Westen immer wieder gehört. Afrika habe viel zu bieten, aber bestimmt kein gutes Essen. Auch deswegen hat sie ihr Restaurant gegründet - sie kocht gegen diese Vorurteile an.

Und: Sie rettet alte ghanaische Rezepte. Denn in Ghana gehen immer mehr Gerichte verloren. "Allein in den 30 Jahren, in denen meine Familie nicht mehr hier lebt", sagt sie, "sind viele der Rezepte, die meine Mutter in New York noch kocht, hier vergessen worden."

Das "Midunu" läuft gut, die Tische sind voll besetzt. Hier diskutieren die Fotografen, Architekten und Journalisten von Accra zwischen afrikanischer Kunst und tropischen Pflanzen. Es ist die hippe Blase der ghanaischen Hauptstadt. "Es kommen immer mehr Ghanaer", sagt Atadika, "aber die meisten Gäste sind Ausländer."

Das sei keine Frage des Geldes, sondern eine der Einstellung. Ghanas Mittel- und Oberschicht wächst und sie gibt auch Geld für Essen aus, aber eben nicht für ghanaische Küche. Schick essen gehen bedeutet für viele Ghaner immer noch: italienisches, französisches, japanisches Essen.

Das wird sich aber ändern, davon ist Atadika überzeugt. "In Accra bewegt sich so viel", sagt sie. Bald würden auch Ghanaer verstehen, dass ihre eigene Küche genau so viel wert ist wie Sushi und Chateaubriand.

Mehr zu Selassie Atadikas Rezepten und Restaurant - hier in der Fotostrecke: