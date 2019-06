Syrien, Jemen, Afghanistan - wenn es um Länder wie diese geht, ist meist von Krieg und Gewalt die Rede. So drängt sich beim Blick auf die Nachrichten der Gedanke auf: Es wird immer schlimmer. Weniger Frieden. Mehr Krieg.

Tatsächlich aber ist die Welt 2018 zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder etwas friedlicher geworden. Das geht aus dem Global Peace Index hervor. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,09 Prozent gesunken.

Trotz der leichten Verbesserung will IEP-Gründer Steve Killelea aber noch nicht sprechen. Vieles komme darauf an, wie sich die Situation im Nahen Osten, besonders im Hinblick auf Iran entwickle. Ein Konflikt dort hätte erhebliche Auswirkungen auf die Länder in der Region, sagte Killelea der Nachrichtenagentur dpa.

Die Studie der Denkfabrik Institute for Economics and Peace (IEP) bewertet jedes Jahr die Lage in mehr als 160 Ländern der Welt anhand von Kriterien wie beispielsweise Krieg, Terrorismus, Polizeigewalt und Waffenexporten.

Im Nahen Osten und Nordafrika herrscht am wenigsten Frieden

Nach diesen Faktoren hat sich die Lage in der Ukraine am stärksten verbessert. Insgesamt ist der Index in 86 Ländern gestiegen, dort gab es 2018 also mehr Frieden als im Vorjahr. In 76 Nationen hat sich die Lage verschlechtert, am stärksten in Nicaragua.

Insgesamt herrscht in der Region Naher Osten und Nordafrika weiterhin am wenigsten Frieden. Aber immerhin hat sich die Situation dort leicht verbessert. Das geht auch darauf zurück, dass 2018 in der Region - wie auch insgesamt auf der Welt - weniger Menschen durch gewaltsame Konflikte getötet worden sind als noch im Vorjahr. Syrien ist zudem nicht mehr das Land, in dem am wenigsten Frieden herrscht. Die Nation wurde von Afghanistan abgelöst. Syrien liegt jetzt auf dem vorletzten Platz, und damit noch hinter dem Südsudan, dem Jemen und Irak.

Europa ist hingegen nach wie vor die friedlichste Region der Welt. Im vergangenen Jahr trug dazu vor allem ein Rückgang an Terroranschlägen bei. Auch die Zahl der Menschen, die als Flüchtlinge Schutz in Europa suchten, ging zurück. So stammt auch das friedlichste Land der Welt aus dieser Region: Island bleibt auf Platz eins. Dahinter folgen Neuseeland - der Terroranschlag in Christchurch erfolgte dieses Jahr - Österreich, Portugal und Dänemark.

Verschlechtert hat sich die Lage vor allem in allen drei amerikanischen Regionen: Zentralamerika und die Karibik, Nordamerika sowie Südamerika. Die negative Entwicklung geht laut der Studie zurück auf "die zunehmende politische Instabilität". Als Beispiele nennt der Bericht die gewaltsamen Konflikte in Venezuela und Nicaragua sowie "die wachsende Polarisierung in Brasilien und den USA".

Auch mit wirtschaftlichen Auswirkungen beschäftigt sich die Studie: Die Kosten von Gewalt bezifferte das Institut im Jahr 2018 weltweit auf 14,1 Billionen Dollar (umgerechnet rund 12,5 Billionen Euro).

