Griechenland Deutschland lässt zunächst 50 minderjährige Flüchtlinge einreisen

Die Situation in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Ägäis-Inseln ist dramatisch - deshalb will Deutschland Minderjährige von dort aufnehmen. Die Quarantäne können sie wohl in Niedersachsen verbringen.