Kyriakos Mitsotakis in Griechenland Der Anti-Tsipras will an die Macht

Wenige Minuten nachdem Kyriakos Mitsotakis in der nordgriechischen Stadt Serres eingetroffen ist, umringen ihn begeisterte Anhänger. Der Parteichef der konservativen Nea Dimokratia lächelt zufrieden, er schüttelt Hunderte Hände und wird alle paar Meter, um ein Selfie gebeten.

Der zentrale Platz im Stadtzentrum von Serres ist voller Menschen, die Kaffee trinkend die Frühlingssonne genießen. Die Stadt, knapp 60.000 Einwohner, eine Hochburg der Konservativen, ist einer von vielen Stopps auf Mitsotakis' schier endloser Wahlkampfreise. Sie führt ihn vor der Europa- und der Lokalwahl am Sonntag durch das ganze Land - in der zweiten Jahreshälfte steht dann die alles entscheidende Parlamentswahl an.

Mitsotakis, 51, ist weit gekommen, seit er im Januar 2016 den Parteivorsitz der Nea Dimokratia errang, der wichtigsten Oppositionspartei im Land. Damals war er vor allem ein Mann mit einem berühmten Namen: Sohn des ehemaligen Premierministers Konstantinos Mitsotakis, einer Legende der griechischen Politik. Aber er war relativ jung, hatte kaum Regierungserfahrung und wenige Alliierte in der eigenen Partei.

Drei Jahre später steht er vor seinem nächsten Schritt: Kyriakos Mitsotakis könnte der nächste griechische Premierminister werden. Er ist im Moment der Favorit. Die Konservativen liegen in allen Umfragen vor der linken Regierungspartei Syriza von Premier Alexis Tsipras. Die EU-Wahl wird nun zum Test für Mitsotakis. Es ist das erste Mal in vier Jahren, dass die Griechen wählen. Mitsotakis nennt die Wahl ein "Referendum" über Tsipras.

Sollte Nea Dimokratia im Herbst tatsächlich wieder an die Macht gelangen, wäre das bemerkenswert. Die Anti-System-Welle, die Tsipras und seine linkspopulistische Partei Syriza an die Regierung gebracht und die traditionsreiche Mitte-links-Partei Pasok zerstört hat, ist an den Konservativen vorbeigegangen.

Mitsotakis: "Griechenlands schlimmste Regierung seit 1974"

"Länder und Gesellschaften korrigieren sich", sagt Mitsotakis, wenn man ihn danach fragt. "Wir waren abgedriftet in Richtung Populismus, Lügen und Inkompetenz. In der griechischen Geschichte gibt es viele Beispiele dafür, dass nach Zeiten des Zerfalls wieder etwas Neues entstand." Mitsotakis nennt die Tsipras-Regierung "Griechenlands schlimmste Regierung seit 1974", als nach einem Militärputsch die Demokratie wiederhergestellt wurde.

Die Bilanz der aktuellen Regierung ist allerdings weniger schlecht als ihre Umfragewerte. Trotz seines linkspopulistischen Programms hat Tsipras die Vorgaben der ausländischen Gläubigerstaaten erfüllt, von seinen einst radikalen Positionen zum Euro und zum Schuldenmachen ist wenig übriggeblieben. Er hat das hoch verschuldete Land von der Bürde der Rettungsprogramme befreit und einen Teil der verlorenen Unabhängigkeit wiedergewonnen.

Die Wirtschaft wächst nach einem Jahrzehnt der Rezession wieder, die Arbeitslosigkeit sinkt. Mittlerweile schätzen ihn europäische Regierungschefs, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, als zuverlässigen Partner. Am Mittwoch kündigte Tsipras mitten im Wahlkampf Steuererleichterungen und eine Sonderzahlung für Rentner an.

SIMELA PANTZARTZI/EPA-EFE/REX Angela Merkel, Alexis Tsipras im Januar in Athen: Zuverlässiger Partner

Mitsotakis wirft Tsipras hingegen vor, dass seine Regierung 2015 erst mit einem Grexit geflirtet, einem Austritt aus dem Euro, und dem Land danach ein drittes Rettungsprogramm aufgebürdet habe. Beides sei unnötig und extrem teuer gewesen, sagt er. "Wir stehen heute vielleicht nicht mehr am Rand des Abgrunds", sagt Mitsotakis, "aber das Land zahlt immer noch die Konsequenzen für die ersten sechs Monate des Jahres 2015."

Harte Vorwürfe gegen den amtierenden Premier

Die griechische Wirtschaft wächst deutlich langsamer als die Irlands, Portugals und Zyperns, der anderen in Not geratenen EU-Staaten. Griechenland kann seine Staatsanleihen noch immer nicht zu attraktiven Preisen verkaufen und steht unter scharfer Beobachtung der Gläubiger. Mit gut 180 Prozent der Wirtschaftsleistung hat das Land den höchsten Schuldenstand und mit mehr als 18 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit der Eurozone.

Mitsotakis sagt, Tsipras habe bei der Wirtschaft versagt, "bei dem Thema, das die Griechen am meisten betrifft. Deshalb finden auch 80 Prozent der Griechen, das Land sei auf dem falschen Weg". Das Hauptproblem seien die Qualität der staatlichen Institutionen und die Umsetzung echter Reformen. Hier sei Tsipras "kläglich gescheitert". Zwar habe er Steuern erhöht, um die Fiskalziele zu erreichen. "Doch Investitionen wurden unterminiert, Privatisierungen wurden immer nur unter Zwang vorgenommen."

Mitsotakis spielt die Bedeutung der guten Umfragen herunter, er macht einfach Straßenwahlkampf. "Der direkte Kontakt zu den Leuten ist das zuverlässigste Zeichen dafür, dass das Land bereit ist für den Wechsel", sagt er. Mit seiner Tour will er auch sein Image verändern. Tsipras ist ein fotogener, charismatischer Straßenpolitiker, während Mitsotakis als wohlbehütet aufgewachsener Abkömmling einer Dynastie gilt, als blasser Technokrat.

Der Kurs soll gegen die Populisten gehen

Die beiden Männer haben wenig gemeinsam. Ihre Weltsicht, ihre politische Haltung, ihre Biografie stehen konträr zueinander. Tsipras hat öffentliche Schulen und eine staatliche Universität besucht, ist in einem Mittelklasseviertel in Athen aufgewachsen. Mitsotakis hat das elitäre Athens College besucht und in Harvard und Stanford studiert. In den frühen Neunzigerjahren, als der Kommunist Tsipras einen Schüleraufstand gegen die Erziehungsreformen unter Premier Konstantinos Mitsotakis anführte, arbeitete dessen Sohn Kyriakos als Finanzanalyst für die Chase Bank in London.

Mitsotakis sieht einen Vorteil darin, dass er sein Leben lang von Politik umgeben war: "Macht steigt mir nicht so leicht zu Kopf." Dem Vorwurf der Abgehobenheit begegnet er mit dem Versuch, sich als Typ von nebenan zu präsentieren. Die Taktik scheint für ihn aufzugehen. Wenn man ihn zu Auftritten begleitet, in Serres, in Thessaloniki, auf der Insel Lesbos, nennen ihn die Menschen beim Vornamen.

Mitsotakis sagt, sein "heimliches Ziel" für die EU-Wahl sei, mit Nea Dimokratia besser als alle anderen Konservativen in der Europäischen Volkspartei abzuschneiden. Ein solcher Erfolg, glaubt er, wäre ein Rückschlag für populistische Politiker wie Tsipras oder Viktor Orbán. "Wir werden zeigen, dass man kein Populist, kein Nationalist sein muss, dass man nicht auf Europa schießen muss, um Erfolg zu haben. Griechenland war das erste Land in der Eurozone, das mit Populismus experimentiert hat. Es wird das erste Land sein, das ins Post-Populismus-Zeitalter eintritt."

Und immer wieder der Namensstreit mit Mazedonien

Dragan Perkovksi / DPA Fahnen von Nordmazedonien

Der Vorwurf an Mitsotakis lautet allerdings, dass er selbst mit genau dieser Art von Populismus spiele. Er und seine Konservativen lehnen das Abkommen ab, das Griechenland im Januar mit dem Nachbarland Nordmazedonien schloss, um einen seit fast 20 Jahren andauernden Konflikt um die Nutzung des Namens Mazedonien zu beenden. Die bisherige Republik Mazedonien benannte sich daraufhin in Nordmazedonien um. In der EU und der Nato wurde die Übereinkunft als diplomatischer Erfolg begrüßt, der bei der Stabilisierung des Balkans hilft.

Mitsotakis aber droht, den Weg Nordmazedoniens in die EU wegen des Abkommens zu blockieren. Ein Name, der für Griechenland von großer kultureller und historischer Bedeutung sei, werde einfach so preisgegeben. Viele sehen darin ein zynisches politisches Manöver, um den griechischen Nationalismus zu bedienen. Er weist den Vorwurf zurück. Das Abkommen sei schlecht für Griechenlands Interessen, die Verhandlungen seien "miserabel" geführt worden. Den Wählern auf der Straße erklärt er, das Abkommen sei zwar schlecht, aber rechtlich bindend.

Es gibt noch ein anderes Versprechen, das Mitsotakis immer wieder abgibt und das aus Sicht seiner Kritiker unrealistisch ist: Er will Griechenlands Verpflichtung gegenüber den Gläubigern neu verhandeln. Athen hat zugestimmt, bis 2022 jährlich Haushaltsüberschüsse von 3,5 Prozent anzustreben. Es darf noch jahrzehntelang keinerlei Schulden machen.

Mitsotakis will eine wirtschaftsliberale Agenda

Mitsotakis sagt: "Es ist einfach falsch, Griechenland in solch hohen Überschüssen ertrinken zu lassen. Die Hauptsorge der Europäer ist, wie sie ihr Geld zurückkriegen. Aber sie werden ihr Geld nicht zurückkriegen, wenn unsere Wirtschaft nur um ein Prozent jährlich wächst." Er will das Vertrauen der internationalen Gläubiger zurückgewinnen, indem er ein Reform- und Investitionsprogramm anschiebt und dann um bessere Konditionen bittet. Allerdings haben mehrere EU-Spitzenpolitiker diese bereits als unverhandelbar bezeichnet.

Yorgos Karahalis / AP Kyriakos Mitsotakis verspricht einen Bruch mit der jahrhundertealten Tradition der Günstlingswirtschaft

Einmal an der Macht möchte Mitsotakis eine klassische wirtschaftsliberale Agenda umsetzen: eine Kombination aus Steuererleichterungen, Kürzung öffentlicher Ausgaben, Bürokratieabbau, Förderung von Unternehmertum und weniger Sozialleistungen. Außerdem sollen das Sicherheitsgefühl der Menschen und die öffentliche Ordnung gestärkt werden.

Viele Beobachter glauben, dass Mitsotakis es ernst meint, bezweifeln aber, dass er den Staat stärker reformieren kann, als Tsipras es bereits getan hat. Tatsächlich haben in Griechenlands Vergangenheit linke Regierungen meist mehr umgestaltet als konservative.

Immer wieder Vorwürfe der Vetternwirtschaft

Mitsotakis verspricht zudem einen Bruch mit der jahrhundertealten griechischen Tradition der Günstlingswirtschaft - wobei dieses Versprechen fast so alt sein dürfte wie die Tradition selbst. Tsipras hatte dasselbe versprochen. Doch er und seine Minister wurden immer wieder beschuldigt, politische Freunde in höchste Posten gehievt zu haben. Mitsotakis versichert, er werde Freunden keinerlei Zugang zur Macht gewähren. Er bleibt aber die Antwort schuldig, warum ausgerechnet der Abkömmling einer Politdynastie den Bruch mit Gewohnheiten schaffen soll, die in der Gesellschaft tief verankert sind.

Nach dem Wahlkampfauftritt in Serres ist Mitsotakis zurück in seinem Hotel in der nordgriechischen Stadt Thessaloniki. Der Blick vom Dachgarten ist spektakulär, man sieht auf die Ägäis und den Olymp, den höchsten Berg des Landes, wo die Götter der alten Griechen hausten.

Mitsotakis redet über zwei Frauen, die er in einem kleinen Dorf bei Serres getroffen hat. Sie erzählten ihm, dass ihre Kinder Fremdsprachen lernen sollen, damit sie später das Land verlassen könnten. Mitsotakis sagt, er höre das oft. "Ich will, dass junge Griechen Fremdsprachen lernen, um ihre Fähigkeiten zu stärken, und dass sie nur auswandern, weil sie es wollen, nicht weil sie es müssen."

Wenn er dereinst Premierminister werde, sagt Mitsotakis, müsse man ihn daran messen, ob ihm das gelinge.