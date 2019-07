Griechenland Mitsotakis als Ministerpräsident vereidigt

Kyriakos Mitsotakis ist in seinem Amt vereidigt worden. Mitsotakis war am Montag nur wenige Stunden nach dem Wahlsieg seiner bürgerlichen Partei Nea Dimokratia (ND) vereidigt worden. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT). "Ich wünsche Ihnen viel Erfolg", sagte Präsident Prokopis Pavlopoulos nach der Vereidigung in Athen.

Mistotakis' Partei hatte am Sonntag die Parlamentswahlen in Griechenland gewonnen. Die ND wird nach Angaben des Innenministeriums mit 158 von 300 Abgeordneten im Parlament vertreten sein und damit alleine regieren können. Mitsotakis wollte am Abend sein Kabinett vorstellen, berichtete das Staatsfernsehen weiter.

Im Video: Griechenlands Wahlsieger Mitsotakis

Video Costas Baltas/REUTERS

Die Niederlage für den bisherigen linken Regierungschef Alexis Tsipras war abzusehen gewesen. In den vergangenen vier Jahren hatte Tsipras zahlreiche harte Sparmaßnahmen, welche die EU Griechenland verordnet hatte, umgesetzt. Mitunter verstieß der Syriza-Parteichef damit gegen seine eigene Wahlkampfversprechen. Dafür straften ihn die Wähler mit dem Machtverlust, Syriza erhielt nur noch 31,5 Prozent der Stimmen. Tsipras gratulierte seinen Gegnern noch am Wahlabend.

Nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Ende Mai hatte Regierungschef Tsipras die regulär im Oktober fällige Wahl vorgezogen. Schon bei der Europa-Abstimmung landete die ND fast zehn Punkte vor Tsipras' Syriza.

In einer ersten Ansprache hatte Mitsotakis den Griechen am Sonntagabend Mut zugesprochen. "Ich werde für alle Griechen da sein, ich werde hart arbeiten", sagte er in Athen. Die Menschen hätten sich ein Ende der Krise gewünscht, das sei ein Grund für den Ausgang gewesen. "Es war mehr - es geht darum, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch!"