Migration Griechenland will größte Flüchtlingslager auf Inseln schließen

Griechenland will die Flüchtlingslager auf den sogenannten Hotspot-Inseln wie Lesbos, Chios und Samos schließen. Die Lager sollten durch neue Einrichtungen mit Aufnahmekapazitäten von rund 5000 Menschen ersetzt werden, teilte die griechische Regierung am Mittwoch mit. Bei den neuen Einrichtungen soll es sich demnach um geschlossene Lager handeln. Das erste geschlossene Lager soll auf Samos entstehen.

Die Lager auf den Inseln sind völlig überfüllt. Die unmenschlichen Zustände stehen schon lange in der Kritik. Asylbewerber dürfen nicht ohne Erlaubnis aufs Festland, bislang waren die Camps an sich aber offen, Migranten konnten sie verlassen.

Seit dem Sommer kommen wieder deutlich mehr Flüchtlinge in Griechenland an. Allein zwischen Juli und Oktober kamen rund 35.000 Menschen über das Meer - deutlich mehr als in den Monaten zuvor und soviel wie seit dem Ende der Flüchtlingskrise 2016 nicht.

In den neuen Lagern sollen jene Migranten untergebracht werden, die keine Aussicht auf Asyl haben und zurück in ihre Herkunftsländer gebracht werden sollen. Es soll sich dabei um geschlossene Lager handeln, die die Migranten nicht verlassen dürfen. Alle weiteren Flüchtlinge, die Aussicht auf Asyl haben, sollen aufs griechische Festland gebracht werden.

