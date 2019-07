Einzug ins griechische Parlament Varoufakis will es wieder wissen

Yanis Varoufakis ist zurück. Der frühere politische Weggefährte von Alexis Tsipras und Ex-Finanzminister ist Abgeordneter im griechischen Parlament. Mit seiner neuen Partei MeRA25 knackte er bei der Wahl am Sonntag die Dreiprozenthürde und wird mit acht weiteren Parteifreunden in die Volksvertretung in Athen einziehen.

Und das mit einer Partei, die kaum Geld hat und von Tsipras im Wahlkampf immer wieder hart attackiert wurde. Mit ihm hatte sich Varoufakis 2015 nach nur einem halben Jahr als Finanzminister überworfen und war in der Folge aus dessen Partei Syriza ausgetreten.

Nun verlor die Tsipras-Partei allein rund fünf Prozent ihrer Wähler an die MeRA25, deren Name in etwa als "Europäische realistische Ungehorsamsfront" übersetzt werden kann. Der große Wahlsieger ist die konservative Nea Dimokratia (Lesen Sie hier ein Porträt des Wahlsiegers Kyriakos Mitsotakis).

"Ich hatte eine schlechte Menschenkenntnis"

Dass Varoufakis seiner Syriza-Partei gefährlich werden würde, hatte Tsipras früh erkannt. Er führte einen unerbittlichen Wahlkampf gegen seinen einstigen Parteifreund. "Ich hatte eine schlechte Menschenkenntnis", sagte Tsipras etwa in einem TV-Interview vor der Wahl über Varoufakis.

Ihn damals zum Finanzminister zu machen, sei ein Fehler gewesen. Doch Varoufakis reichten sein Charisma und die mediale Präsenz, seine klaren Botschaften und die einfache Sprache, mit der er vor allem junge Griechen ansprach, nun zum Achtungserfolg.

Das Mittel der Inszenierung hatte Varoufakis bereits in seiner Zeit als griechischer Finanzminister beherrscht, als er sich auf dem Motorrad ablichten lies, den Popstar gab, den coolen Politiker, den Schäuble-Widersacher.

Alkis Konstantinidis/ REUTERS Da war er noch Finanzminister: Varoufakis 2015 mit Motorrad in Athen

Noch heute füllt der Ökonomieprofessor Hörsäle, wenn er über die Ungerechtigkeiten des europäischen Finanzsystems spricht. So war das auch zuletzt im EU-Wahlkampf. Da war er Frontmann der linken transnationalen Liste DiEM25, "Demokratie in Europa". Ausgerechnet in Deutschland trat er an, seinem größten Gegner in der Euro-Schuldenkrise. Der Versuch scheiterte, die Partei erhielt nur 0,3 Prozent der Stimmen.

"Die Menschen strafen Tsipras für seine Kapitulation ab"

Varoufakis selbst beschreibt sein Erfolgsrezept so: "Die Menschen strafen Tsipras für sein Einlenken im Jahr 2015, für seine Kapitulation ab." Rund 80 Prozent der Griechen haben bis heute Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen.

Viele von ihnen - darunter enttäuschte Tsipras-Wähler, vom mittelständischen Unternehmer bis zum normalen Angestellten - fühlten sich von Varoufakis angesprochen. Er verkörpert für sie das, was Tsipras immer zu sein vorgab.

Ob seine Partei länger überleben wird, als das kleinen Parteien in Griechenland normalerweise gelingt, ist offen. Im Parlament plane er eine "vernünftige Opposition", so Varoufakis. Unter einem Vorbehalt: "Dass wir uns allen politischen Maßnahmen entgegenstellen, die unser Volk dazu zwingen, ins Ausland zu gehen." Varoufakis, der Feind der Austeritätspolitik, ist zurück.