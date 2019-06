Die Skandale des Boris Johnson Seriously?

Boris Johnson will diesen Sommer zwei Ziele erreichen: erst Chef der konservativen Tories werden, dann britischer Premier. Momentan bemüht er sich aber vor allem um Schadensbegrenzung. Er hat eine Medienoffensive gestartet, um den Negativschlagzeilen der vergangenen Tage etwas entgegen zu setzen. Denn die häufen sich gerade.

Für viel Aufsehen sorgten in Großbritannien Berichte darüber, dass in der Nacht auf Freitag Polizisten zur Wohnung von Johnsons Freundin Carrie Symonds ausrücken mussten, nachdem Nachbarn Schreie und Lärm gehört hatten.

Ein Nachbar sagte dem "Guardian", Symonds habe während des Streits gerufen, Johnson solle von ihr "ablassen" und ihre Wohnung verlassen. Dann seien weitere Schreie und ein lautes Krachen zu hören gewesen.

Streit daheim, Spott im Netz

Er habe drei Mal an der Tür zu ihrer Wohnung geklopft, sagte der Nachbar weiter. Das Ergebnis: Keine Reaktion. Daraufhin habe er die Polizei gerufen. Die erklärte nach dem Einsatz, dass niemand zu Schaden gekommen sei.

Die Meldung dominierte das gesamte Wochenende die britische Berichterstattung. Doch Johnson ignorierte zunächst alle Nachfragen. Am Montag dann tauchte ein Foto auf - das Motiv: Johnson und Symonds, händchenhaltend in einem Garten. Die Folge: Wilde Spekulationen. Viele Kommentatoren wiesen daraufhin, dass Johnson auf dem Foto längere Haare hat, als er sie gerade trägt. Das gestellt wirkende Foto sorgte schnell für viel Spott im Netz.

Johnson selbst weigerte sich auch in einem Radiointerview am Montag, Fragen zu dem Streit zu beantworten. Er finde es "nicht fair", wenn Angehörige "in die Öffentlichkeit gezogen" würden, sagte Johnson. Zudem wisse er nicht, wer das Foto veröffentlicht habe. Wann es gemacht wurde? Kein Kommentar von Johnson.

Routiniert, wortgewaltig, vage

Am Dienstag war er dann gesprächiger. Zum ersten Mal seit Beginn seiner Kampagne vor vier Wochen gab der 55-Jährige der BBC ein Interview:

Er bekräftigte sein Versprechen, dass er den Brexit-Deal, den Theresa May mit der EU ausgehandelt hat, neu verhandeln werde.

Johnson räumte allerdings ein, dass es nicht möglich sein werde, bis zum Oktober das gesamte Abkommen neu zu verhandeln. Viele Brexit-Hardliner hatten frühere Aussagen Johnsons so verstanden.

Auf das Problem mit der inner-irischen Grenze angesprochen - bei den Brexit-Verhandlungen der größte Knackpunkt -, flüchtete er sich schnell ins Vage.

Johnson gab zu, dass die Grenzfrage wohl erst in der Übergangszeit geklärt werden könne, die nach dem EU-Austritt des Landes in Kraft treten soll. Als die Reporterin nachfragte und von Johnson Details wissen wollte, geriet er ins Wanken. Er sprach über "vielfältige technische Lösungen", die es gebe. Und gab zu Protokoll, er verspüre "eine wirklich positive Energie", das Problem zu lösen.

Mehr zum Thema bei SPIEGEL+ Sophie Gerrard/ DER SPIEGEL Schottische Regierungschefin im Interview "Boris Johnson hat seine Inkompetenz eindrucksvoll zur Schau gestellt"

Es war der klassische Johnson, wie man ihn seit seiner Zeit als Bürgermeister von London und als britischer Außenminister kennt: Er ist routiniert darin, wortgewaltige Ankündigungen zu machen, die sich allerdings oft in Luft auflösen, wenn es um Details geht.

Es sind Situationen wie diese, die Johnsons Team ganz offensichtlich zu vermeiden sucht: Momente, die Johnson ahnungslos und desinteressiert erscheinen lassen. Daher war es keine Überraschung, als Johnson ein für diese Woche angedachtes TV-Duell mit seinem letzten verbliebenem Widersacher, Außenminister Jeremy Hunt, ablehnte.

AFP Er will Boris Johnson besiegen: Jeremy Hunt

Der nutzte Johnsons Probleme und ging rhetorisch zum Angriff über. Er bezeichnete Johnsons Ankündigung, das Land in jedem Fall am 31. Oktober aus der EU zu führen, als "Fake-Frist", die zu vorgezogenen Neuwahlen führen könnte.

"Ich war Boris Johnsons Chef. Er ist zum Premier äußerst ungeeignet"

Auch mehrere frühere Vertraute Johnsons haben sich mittlerweile an die Öffentlichkeit gewandt, um Zweifel an seiner Eignung für den Posten des Premiers anzumelden. Unter ihnen: Johnsons langjähriger Chefredakteur beim "Daily Telegraph", Max Hastings. Hastings schrieb in einer wenig schmeichelhaften Kolumne im Guardian: "Ich war Boris Johnsons Chef. Er ist äußerst ungeeignet, Premierminister zu sein."

Hastings schreibt über Johnsons "moralischen Bankrott, der seine Wurzeln in seiner Verachtung für die Wahrheit hat". Er kümmere sich um nichts anderes als "um Ruhm und Befriedigung". In seinem Beitrag lässt Hastings nur eine Frage offen: Wieso hat er Johnson, wenn er seine Persönlichkeit so problematisch findet, über so viele Jahre beschäftigt und ihm damit dabei geholfen, seinen Weg in die Politik zu finden?

Klar ist: Die Strategie der Johnson-Widersacher zeigt allmählich Wirkung. Laut einer Umfrage hält nun die Mehrzahl der Briten Hunt für den besseren Premier.

Die Tory-Basis: Männlich, vermögend, alt

Trotzdem hat Johnson auch weiterhin sehr gute Aussichten darauf, am Ende der Sieger zu sein. Denn darüber, wer Theresa May beerbt, entscheidet nicht die britische Öffentlichkeit. Es sind die 160.000 Mitglieder der konservativen Partei.

Und auf die dürfte sich Johnson mit seinen harten Brexit-Ansagen verlassen können. Die Tory-Parteimitglieder sind zu mehr als zwei Dritteln männlich, vermögend und im Schnitt 57 Jahre alt. Sie leben vorwiegend in den ländlichen Teilen Südenglands - und sind fanatische Brexit-Unterstützer. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hat diese Gruppe unlängst befragt. Das Resultat:

54 Prozent von ihnen hätten kein Problem damit, wenn die konservative Partei "zerstört" würde, solange das Land im Gegenzug die EU verlässt.

63 Prozent würden für den Brexit den Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich in Kauf nehmen, bei Nordirland wären es 59 Prozent.

Weit mehr als die Hälfte aller Befragten gaben an, dass sie "signifikanten wirtschaftlichen Schaden" akzeptieren würden, um den Brexit zu erreichen.

Nur eine Konsequenz wäre für die Tory-Basis zu viel: Sollte der linke Labour-Chef Jeremy Corbyn Premier werden, würden 51 Prozent von ihnen einen Verbleib in der EU vorziehen.

Nicht ohne Grund kommt der Soziologe William Davies vom Goldsmiths-College der University of London in einem "New York Times"-Artikel zu dem Schluss: "Eine fanatische Sekte hat die britische Politik entführt." Und die könnte schon bald Boris Johnson zu ihrem neuen Anführer und Zerstörer machen.