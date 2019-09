Großbritannien Johnson weist Vorwurf des Amtsmissbrauchs zurück

Der britische Premierminister Boris Johnson hat alle Vorwürfe des Amtsmissbrauchs während seiner Zeit als Bürgermeister in London zurückgewiesen. "Ich bin sehr, sehr stolz auf alles, was wir getan haben, und sicherlich auch auf das, was ich als Bürgermeister von London gemacht habe", sagte der Regierungschef am Sonntag in der Andrew-Marr-Show der BBC kurz vor Beginn des Parteitags der Konservativen in Manchester. Er habe sich an die Vorschriften gehalten.

Johnson war von 2008 bis 2016 Bürgermeister von London. Ihm wird vorgeworfen, in dieser Zeit die US-amerikanische Geschäftsfrau Jennifer Arcuri begünstigt zu haben. Es geht dabei um Fördergelder und die Teilnahme an Reisen, von denen die mit Johnson befreundete Unternehmerin profitiert haben soll, obwohl sie nicht die erforderlichen Bedingungen erfüllte.

Auch Arcuri, die wieder in den USA lebt, wies die Vorwürfe zurück. Die "Sunday Times" berichtete am Sonntag, dass Johnson mit dem Ex-Model ein Verhältnis gehabt habe.

Polizeiaufsicht entscheidet über Ermittlungen

Die Londoner Stadtverwaltung lässt den Fall derzeit prüfen. Es lägen Indizien für eine Straftat vor, hieß es von Seiten der Behörde. Bewiesen sei das aber noch nicht. Ob ermittelt werde, müsse die Polizeiaufsicht entscheiden.

Im BBC-Interview verpasste Johnson seinem Nachfolger im Bürgermeisteramt, Sadiq Khan von der oppositionellen Labour-Partei, einen Seitenhieb: Der solle sich als Bürgermeister der britischen Hauptstadt lieber um die Polizisten kümmern als in Pressesprecher zu investieren.

Johnson steht aktuell auch wegen seiner verbalen Attacken gegenüber Gerichten und dem Parlament in der Kritik. Ende September warf ihm seine Schwester , die angesehene Journalistin und Romanautorin Rachel Johnson, "geschmacklose" Rhetorik vor. Zuvor hatte Boris Johnsons jüngerer Bruder Jo sein Amt als Staatssekretär und auch sein Mandat als Parlamentsabgeordneter für die Konservativen niedergelegt.

Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen - notfalls auch ohne Abkommen, obwohl ihm das ein neues Gesetz untersagt.