Großbritannien Gegner eines No-Deal-Brexits wollen Pläne am Dienstag präsentieren

Die Gegner eines ungeregelten Brexits im britischen Parlament haben ein Ziel: den britischen Premierminister Boris Johnson an einem EU-Austritt ohne Abkommen zu hindern. Per Gesetz wollen Mitglieder der oppositionellen Labour-Partei versuchen, einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Die Pläne dafür sollten am Dienstag präsentiert werden, kündigte der Brexit-Sprecher der Partei, Keir Starmer, in der BBC an.

Der zuständige Minister in der Regierung, Michael Gove, will aber nicht garantieren, dass sich die Regierung an eine derartige Gesetzgebung halten werde. Das Kabinett müsse zunächst das Gesetz prüfen.

Gove ist in der Regierung unter anderem für die Ausarbeitung der Notfallpläne für einen ungeregelten Brexit zuständig. Seiner Meinung nach stehe die Mehrheit der Abgeordneten hinter Johnson: "Wir wissen, dass unser Premierminister Fortschritte mit unseren europäischen Freunden und Verbündeten auf dem Weg zu einer Vereinbarung macht, und ich glaube nicht, dass die Leute ihm dabei Knüppel zwischen die Beine werfen wollen."

Demonstrationen gegen Suspendierung des Parlaments

Johnson hat erklärt, den Brexit zum 31. Oktober vollziehen zu wollen - notfalls auch ohne ein Austrittsabkommen mit der EU. Um das durchsetzen zu können, erwägt Johnson, das Parlament für mehrere Wochen zu suspendieren. Die mehr als 600 Abgeordneten sollen eine gut vierwöchige Zwangspause absolvieren, bevor er am 14. Oktober - zweieinhalb Wochen vor dem geplanten Brexit-Datum - sein Regierungsprogramm präsentiert.

In zahlreichen britischen Städten demonstrierten wegen dieses Schritts am Wochenende Zehntausende Menschen. Viele von ihnen sprachen von einem Anschlag auf die Demokratie.

Der Brexit-Beauftragte der EU, Michel Barnier, sieht keine guten Chancen, einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen noch zu verhindern. "Ich bin nicht optimistisch, dass ein No-Deal-Szenario noch vermieden werden kann", schrieb Barnier in einem Beitrag für den britischen "Sunday Telegraph".

Francisco Seco/AP/dpa Michel Barnier: "Maximum an Flexibilität, das die EU einem Nicht-Mitgliedstaat anbieten kann"

Barnier schrieb, den sogenannten Backstop müsse es geben, um die Integrität des EU-Markts zu gewährleisten und zugleich eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland zu wahren. Der Backstop ist das strittigste Thema beim Brexit. Dabei geht es um die Grenze zwischen dem zur EU gehörenden Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland. Johnson indes lehnt den Backstop ab, weil er fürchtet, dass Großbritannien in den Bemühungen gebremst werden könnte, neue Handelsverträge mit Drittstaaten zu schließen.

Der von der EU und der damaligen britischen Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Brexit-Vertrag sieht vor, dass die Wiedereinführung von Grenzkontrollen an der bislang kaum bewachten Grenze zwischen Irland und Nordirland nach einem Brexit vermieden werden. Auch will die EU ein Wiederaufflammen der Kämpfe zwischen Katholiken und Protestanten auf der Insel nach einem Brexit verhindern, was bei einer harten Grenze befürchtet wird.