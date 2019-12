Für Premierminister Boris Johnson und seine Konservativen stehen die Chancen gut, am Donnerstag bei den Parlamentswahlen stärkste Kraft zu werden. Aktuelle Umfragen sehen die Tories bei 43 Prozent Zustimmung - sie haben neun Prozentpunkte mehr als die stärkste Oppositionspartei Labour.

Johnson hat allerdings ein Problem. Um seinen Posten zu behalten, braucht er ein - womöglich deutlich - besseres Ergebnis als Labour um Parteichef Jeremy Corbyn. Diesem könnten dagegen auch weniger Stimmen reichen, um Regierungschef zu werden. Um eine Regierung führen zu können, benötigt Johnson nämlich nicht nur das relativ beste Ergebnis, sondern die absolute Mehrheit. Er hat es sich mit allen anderen Parteien so sehr verscherzt, dass sie wohl als Bündnispartner ausfallen.

Mit den Tories als relativ stärkste Kraft die Regierung stellen, aber aufgrund einer fehlenden absoluten Mehrheit de facto handlungsunfähig sein: Johnson hatte die vorgezogenen Neuwahlen für den 12. Dezember angesetzt, um genau dieser Situation ein Ende zu bereiten.

Das könnte Corbyns Chance sein. Anders als Johnson benötigt er nicht zwingend eine absolute Mehrheit im Parlament. Er muss lediglich verhindern, dass die Konservativen sie bekommen. Corbyn könnte auch mit einem sogenannten Hung Parliament handlungsfähig sein, also einem Unterhaus, in dem keine Partei mehr als 50 Prozent der Sitze hat.

In diesem Fall müsste Corbyn eine Minderheitsregierung mit einem oder zwei Bündnispartnern führen. Zwar hadern die Chefs der nach Labour größten Oppositionsparteien mit Corbyns Linkskurs. Trotzdem könnten sie sich auf eine Zweckgemeinschaft auf Zeit einlassen. Denn Labour, die schottische SNP und die Liberaldemokraten (LibDems) eint momentan zumindest eines: Sie wollen Johnsons harten Brexit-Kurs stoppen. Große Differenzen bei anderen Themen würden so temporär zweitrangig. (Lesen Sie hier einen Überblick, welche Fragen die Wähler außer dem Brexit bewegen.)

Doch der politische Preis für ein solches Anti-Johnson-Zweckbündnis wäre hoch. Der Überblick:

Labour verspricht einen besseren Deal mit Brüssel und ein zweites Referendum, bei dem die Briten entscheiden sollen - neuer Labour-Deal oder Verbleib in der EU. Ein Austritt ohne Abkommen wäre dann ausgeschlossen, vielleicht sogar der ganze Brexit abgeblasen.

Die nationalistische schottische SNP wird voraussichtlich drittstärkste Kraft im Unterhaus. Sie will den EU-Austritt verhindern. Schottland hatte beim Brexit-Referendum 2016 mit 62 Prozent für einen Verbleib in der EU gestimmt. Als Gegenleistung für die Unterstützung Corbyns fordert die SNP ein zweites Referendum über Schottlands Unabhängigkeit vom Rest des Vereinigten Königreichs.

Das hat Corbyn bereits ausgeschlossen, allerdings nur für die "nächsten zwei Jahre". Ein schlauer Zug des Oppositionschefs. Sollte es ihm zuvor gelingen, den Brexit vorteilhafter zu regeln oder ganz aus der Welt zu schaffen, fiele der größte Grund für die schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen weg.

Ein zweiter möglicher Labour-Bündnispartner sind die Liberaldemokraten. Diese und Labour stehen einander in den meisten Punkten diametral gegenüber, insbesondere bei der Wirtschaftspolitik (mehr zu den wirtschaftspolitischen Vorstellungen der britischen Parteien lesen Sie hier).

LibDems-Parteichefin Jo Swinson hat mehrmals ausgeschlossen, eine Corbyn-Regierung mitzutragen. Allerdings ist ein zentrales Versprechen der LibDems, Großbritannien in der EU zu halten. Bevor die LibDems bei Johnsons Brachialkurs zusehen müssen, könnten sie von Corbyns Versprechen auf ein zweites Referendum profitieren und ihm zumindest durch ihre Enthaltung im Unterhaus ins Amt verhelfen.

Eine zusammengeschusterte Regierung mit Corbyn an der Spitze wäre für alle Beteiligten alles andere als eine Traumkonstellation. Es ist zudem fraglich, wie stabil ein solches Bündnis wäre. Es würde wohl mit der Regelung oder Annullierung des Brexits enden.

Die einzige Partei, die als Bündnispartnerin für die Konservativen zuletzt infrage kam und die Johnsons Brexit-Kurs etwas abgewinnen kann, ist die nordirische DUP. Auf deren Unterstützung kann der Premier allerdings nicht mehr bauen, seitdem er mit seinem Austrittsabkommen einen der Grundwerte der Nordiren verriet, indem er eine Zollgrenze an der Irischen See in Kauf nahm.

Johnsons Gegner hoffen auf taktisches Wählen

Ob Johnson sich durchsetzt oder Corbyn mithilfe anderer Parteien Regierungschef wird, ist derzeit noch nicht eindeutig abzusehen. Die neuesten Umfragewerte des Meinungsforschungsinstituts YouGov sehen Johnsons Konservative in Führung. Die Tories erreichen demnach wahrscheinlich 339 von 650 Sitzen im Unterhaus. Das wäre ein deutlich über der absoluten Mehrheit liegendes Ergebnis. YouGov zufolge ist aber alles zwischen 311 und 367 Sitzen für die Tories möglich - und damit auch das "Hung Parliament", das der Türöffner für eine Minderheitsregierung unter Corbyn sein könnte.

Interessengruppen, die den Brexit verhindern wollen, geben Wahlempfehlungen, wie genau dieses Szenario Wirklichkeit werden kann. Der EU-freundlichen Vereinigung "Best for Britain" zufolge müssten lediglich in 36 der 650 Wahlkreise Wähler taktisch so abstimmen, dass die Konservativen ihre prognostizierte Mehrheit verlören. Demnach könnten für den Umschwung etwa 41.000 Wählerstimmen genügen. Das wäre weniger als ein Promille der rund 45,8 Millionen wahlberechtigten Briten.