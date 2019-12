Jo Swinson Chefin der Liberalen verliert Sitz im Unterhaus

Im Verlauf der Wahlnacht zu einem neuen Parlament in Großbritannien standen die Schicksale von Politikern aus dem gesamten politischen Spektrum auf dem Spiel. Bei der Abstimmung ist nicht nur die Labour-Partei von Jeremy Corbyn die große Verliererin. Auch die Liberaldemokraten gehören zu den Verlierern der Wahl.

Die Chefin der pro-europäischen Partei, Jo Swinson, verliert ihren Sitz im Unterhaus. Ihr Mandat geht an die schottischen Nationalisten von der SNP. Swinson führt die Liberaldemokraten erst seit Juli, beflügelt vom Erfolg des Wahlkampfs für die EU-Wahl im Mai 2019, wo die Liberalen Stimmen hinzugewinnen konnten.

Die 39-jährige Swinson hat sich dafür eingesetzt, dass Großbritannien in der EU bleibt. Im Wahlkampf plädierte sie dafür, den Brexit einfach abzusagen. Noch vor wenigen Monaten gab sie das Ziel aus, Premierministerin zu werden und unterstützte den Aufruf von Premier Boris Johnson zur Neuwahl. "Wenn ich mir Boris Johnson und Jeremy Corbyn anschaue, dann bin ich absolut sicher, dass ich einen besseren Job als Premier machen könnte", sagte sie selbstbewusst. Eine Koalition mit Corbyns Labour-Partei lehnte sie immer ab.

Vorwurf des Sexismus

Nun wurden die Libdems abgestraft und erzielten insgesamt nur 11 Sitze. Swinson wurde offenbar zum Verhängnis, dass sie sich zu sehr auf ihre Anti-Brexit-Haltung versteifte und zu wenig in ihrem schottischen Wahlkreis blicken ließ.

Swinson trat mit 17 Jahren den Liberaldemokraten bei, seit 2005 saß sie für das schottische East Dunbartonshire im Unterhaus. Die an der London School of Economics Management ausgebildete Politikerin erregte 2018 international Aufsehen, weil sie ihren erst zweieinhalb Monate alten Sohn mit ins Parlament brachte.

Zuletzt wollte Swinson die Teilnahme an einer Fernsehdebatte mit den Kontrahenten Johnson und Corbyn juristisch erzwingen und scheiterte damit. Darauf hin warf sie den Männern Sexismus und Frauenfeindlichkeit vor.

Die Briten hatten 2016 in einem Referendum mit knapper Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt. Nach zähen Verhandlungen konnte Johnsons Vorgängerin Theresa May im November 2018 ein Austrittsabkommen vorlegen. Doch die anschließende Ratifizierung im britischen Parlament scheiterte. Nicht zuletzt, weil ihre Regierung seit der vergangenen Wahl 2017 keine eigene Mehrheit mehr hatte. Der Brexit wurde mehrmals verschoben, May musste schließlich zurücktreten.